Pix por aproximação: cuidados necessários para não cair em golpe. Saiba mais!

Desde o dia 28 de fevereiro, o Pix por aproximação passou a ser uma nova forma de pagamento, trazendo praticidade para os consumidores e comerciantes.

A nova forma de pagamento é uma inovação no sistema de pagamentos instantâneos em nosso país, permitindo que movimentações financeiras sejam realizadas ao encostar o celular em uma máquina de cartão.

Tal funcionalidade utiliza a tecnologia Near Field Communication (NFC), que é a mesma amplamente usada em cartões de crédito e débito.

Para garantir a perfeita funcionalidade das transações, o Banco Central do Brasil implementou diversas camadas de segurança. Cada transação precisa ser autenticada, seja por senha, biometria ou reconhecimento facial, e há um limite máximo de R$ 500,00 por operação (pode ser alterada de acordo com as necessidades do consumidor). Essas medidas visam minimizar o risco de fraudes, especialmente em períodos de grande movimentação, como por exemplo o Carnaval, Dia das Mães, Natal, entre outros.

Vamos lá, como faço para evitar fraudes no Pix por aproximação?

Durante eventos onde a movimentação de pessoas é intensa e pode aumentar o risco de fraudes, é essencial adotar algumas precauções ao utilizar o Pix por aproximação, tais como:

Desative o NFC quando não estiver em uso, especialmente em locais públicos. Além disso, ajustar os limites de pagamento no aplicativo do banco pode evitar perdas significativas em caso de golpe. É fundamental nunca emprestar ou deixar o celular desbloqueado, pois qualquer pessoa poderia tentar realizar pagamentos sem autorização.

-Configure limites mínimos de valores no aplicativo do banco.

- Não aproxime seu celular de maquininhas desconhecidas para evitar pagamentos não autorizados.

- Confira os dados do destinatário antes de confirmar a transação.

- Utilize o Pix por aproximação apenas em locais de confiança e evite vendedores informais sem identificação.

- Verifique frequentemente seu extrato para identificar movimentações suspeitas.

- Opte por ter aplicativos de rastreamento ou possibilidade de bloqueio remoto do celular em caso de roubo.

Em pouco tempo, o Pix por aproximação será consolidado como uma alternativa prática e segura no comércio físico. Com a crescente aceitação por parte dos comerciantes e a familiaridade dos consumidores com a tecnologia NFC, essa modalidade de pagamento tende a se expandir rapidamente. A conveniência de realizar transações de forma rápida e segura é um dos principais atrativos para os usuários.

E mais, a implementação de medidas de segurança pelo Banco Central, como a autenticação obrigatória e o limite de valor por transação, contribui para aumentar a confiança dos consumidores no uso do Pix por aproximação.

Em pouco tempo e com a utilização desta tecnologia, espera-se que ela se torne uma parte essencial do cotidiano financeiro do brasileiro.

Por fim, pondero que a tecnologia visa facilitar as transações, porém, utilizá-la com sabedoria é fundamental.

