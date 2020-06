Pesquisas utilizam o laser e o led na medicina veterinária

A mosca varejeira é a mais conhecida por causar bicheira(Miíase) - Crédito: Divulgação

Equipamento a Laser: Novas Tecnologias com laser de baixa potência está sendo utilizado como modalidade terapêutica em várias condições patológicas.

Os equipamentos com Lasere Led para a área de medicina veterinária vem ganhando espaço no mercado, sendo utilizados para diversas aplicações, a exemplo nas ações cicatrizantes, bactericidas (PDT), anti-inflamatórias e analgésicas nos animais, entre outras na área da saúde animal.

Os equipamentos resultados das pesquisas, traduzem inovações aplicadas na área com soluções de problemas em animais de pequeno, médio e grande porte, podendo ser destacado como exemplo a eficiênciano tratamento do câncer de pele(PDT) em animais.

A utilização de lasers de baixa potência e Ledstem efeito analgésico, anti-inflamatórios e estimulantes da cicatrização, e em outros tipos de tratamentos específicos, a exemplo o PDT (Terapia Fotodinâmica). Há diversas linhas de pesquisas estudando a interação entre a luz laser/Led com o tecido biológico, onde podemos destacar as realizadas, e as em andamento, no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF)–Instituto de Física de São Carlos –USP, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato.

Os procedimento envolvendo as tecnologias a Laser/Led aceleram os processos de cicatrização no fechamento de feridas, pré e pós operatórios cirúrgicos, inflamações, atuando na estimulação e no reparo de células nervosas em parestesias e nevralgias, no tratamento de vários tipos de câncer, e nos tratamentos utilizando o campo da biofotônica aplicada na medicina veterinária.

Destacamos também outro exemplo eficaz do uso do laser/Led na veterinária, ou seja,no tratamento de feridas abertas e com larvas,a chamada lesão causada pela “varejeira”, que causa lesões graves no animal, e quando não tratadas a tempo podem gerar danos irreversíveis dependendo do local lesionado. O laser/led associado aos tratamentos convencionais ajuda na higienização da área afetada, ou seja, na região onde foi retirado as larvas das moscas, ajudando inclusive no processo de cicatrização.

Podemos dizer que os equipamentos a base delaser/led na veterinária também podem ser utilizados na área de fisioterapia animal e na acupuntura, com uma eficiência positiva nos resultados finais dos tratamentos, inclusive com efeitosanalgésicas e anti-inflamatórias.

O que é Laserterapia ?

A laserterapia é um método de tratamento não medicamentoso e não cirúrgico, possível de ser utilizada em diversas lesões e em diversos tecidos, desde fraturas ósseas até tendinites, feridas cutâneas, nervos danificados, dentre outros; possibilitando a recuperação dessas estruturas e de suas funções sem causar nenhum efeito colateral, inclusive na medicina veterinária.

A laserterapia tem o efeito anti-inflamatório, cicatrizante, bioestimulante e analgégicos dos tecidos, além de outros em diversos tipos de tratamentos, reduzindo inclusive a dor.

Tanto em cães quanto gatos e outros animais podem desenvolver câncer de pele, e uma das formas eficientes de tratamento é Terapia Fotodinâmica(PDT) pesquisada pelos pesquisadores do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INOF – IFSC – USP de São Carlos (SP)

Fontes: Kleber Chicrala – Jornalismo Científico do INOF – CEPOF – IFSC – USP (https://suportenlti.wixsite.com/kleberchicrala) , repositório.unesp.br e MMO ;

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também