Pesquisas na área da Nanofotônica e Nanoplasmônica: investigando a luz além do visível



A nanofotônica se configura como um campo interdisciplinar que explora as interações entre luz e matéria em escalas muito pequenas , inferiores ao comprimento de onda da luz. A proposta é unir o poder de transmissão e processamento dos sistemas ópticos à compactação eletrônica tradicional. Com isso, surgem soluções como os circuitos plasmônicos, capazes de operar na escala nanométrica, potencializando velocidades de até terahertz (THz) e alta largura de banda. Essa combinação abre caminho para avanços em telecomunicações, computação e sensores optoeletrônicos ultracompactos, onde a nanoplasmônica é um ramo fundamental dentro desse universo, onde linhas de pesquisas são desenvolvidas nos laboratórios do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica ( CEPOF) – Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – USP, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato.

Desde 2014, o IFSCUSP caminha firmemente na formação da área de Nanofotônica, combinando fotônica, plasmônica e materiais fotônicos. Entre os destaques está a publicação “Collective PlasmonModes in Gain Media – Quantum Emitters and Plasmonic Nanostructures”, fruto da colaboração entre pesquisadores do CEPOFIFSC-USP e canadenses.

Mas também no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – IFSC - USP, são desenvolvidos trabalhos avançados em modelagem eletromagnética (no domínio do tempo e frequência), óptica integrada, sensores ópticos (incluindo aqueles em fibra), óptica nãolinear, fibras de cristal fotônico, dentre inúmeros outros trabalhos científicos.

Desde sua criação em 2000 o CEPOF – IFSC – USP como CEPID da FAPESP, consolidou uma trajetória marcada por ciência de ponta, ampla difusão e forte impacto social.

Diversos projetos científicos desenvolvidos pelos pesquisadores do CEPOF – IFSC - USP são destaque no Brasil e no exterior, em uma retrospectiva podemos dar como exemplo o projeto "Inovações para Prevenção do Câncer de Colo de Útero", vencedor do Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia , coordenado pela pesquisadora Dra Natalia Inada sob a liderança do Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, e inúmeros outros prêmios e linhas de pesquisas variadas até a presente data poderiam ser destacadas.

Além disso, podemos relembrar que o Prof.Bagnato foi reconhecido como um dos “Campeões da Ciência do Dia da Luz 2021”, iniciativa da Unesco (Trust Science), por suas pesquisas e pela equipe de pesquisadores do CEPOF – IFSC - USP em TFD no tratamento de câncer de pele; tendo inclusive ganho outros prêmios recentes no Brasil e no exterior, o que enobrece e destaca a ciência brasileira.

No campo da física atômica e molecular, o grupo tem publicado estudos importantes, como os sobre o condensado de Bose–Einstein . As iniciativas educacionais e de difusão científica, como feiras de ciências, workshops, exibições públicas, em TV e rádio, dentre outras ações de difusão científica, que fortalecem o vínculo entre ciência e sociedade, também fazem parte dos trabalhos.

O grupo de pesquisadores do CEPOF – IFSC - USP continuam a reafirmar sua liderança em nanofotônica, nanoplasmônica e biofotônica . A inovação tecnológica se alia à pesquisa de excelência, e seguem dando soluções para a sociedade, e publicando seus resultados, inclusive com diversas cooperações científicas internacionais.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP e Membro do Grupo de Óptica; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP; Pesquisadores do CEPOF – INCT – IFSC – USP.

