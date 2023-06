Pesquisas desenvolvidas no IFSC/USP buscam solucionar o problema da resistência microbiana

Dentro da área de controle microbiológico, pesquisadores têm investigado a problemática da resistência antimicrobiana, investigando parâmetros fotodinâmicos para reduzir esses indicadores de resistência, tais como a persistência bacteriana, que causam as falhas dos tratamentos de infecções. A resistência microbiana aos antibióticos e aos antifúngicos tornaram-se um problema de saúde pública em todo o mundo e têm sido uma preocupação de saúde global principalmente pelas proporções que podem atingir nos próximos anos.

Os antimicrobianos (antibióticos e antifúngicos) são medicamentos indispensáveis para o tratamento de infecções causadas por bactérias e fungos. No entanto, tem se observado um aumento no número de casos em que ocorrem falhas nestes tratamentos devido às diversas estratégias dos microrganismos em bloquear a ação dos antimicrobianos. Além das bactérias resistentes, os fungos também têm se tornado resistentes a diversos antifúngicos utilizados atualmente no tratamento das infecções. E, tornar os microrganismos susceptíveis aos antibióticos e antifúngicos existentes é uma alternativa para solucionar este problema.

Nesse sentido, um grupo de pesquisadores liderado pelo Prof. Vanderlei S. Bagnato tem buscado combater as estratégias microbianas de bloqueio de antimicrobianos por meio de uma técnica fotônica chamada Inativação Fotodinâmica (IFD). A IFD envolve a combinação da luz e de uma molécula que absorve luz (fotossensibilizador) produzindo uma reação que proporciona a morte de microrganismos, possibilitando vantagens na ação de antimicrobianos.

Segundo os pesquisadores envolvidos nestas pesquisas, os estudos realizados no IFSC/USP têm como objetivo desenvolver um protocolo de tratamento adequado para infecções causadas por bactérias e fungos resistentes, utilizando a IFD em combinação com os antibióticos e antifúngicos. Dentre os microrganismos de estudo estão as bactérias causadoras de pneumonia, meningite, faringotonsilite, cárie dentária, e fungos causadores de micoses e candidíase.

Tem sido cada vez mais recorrente o surgimento de micoses causadas por fungos resistentes aos antifúngicos disponíveis. Algumas micoses são capazes de acometer órgãos a partir de lesões causadas na pele, como a esporotricose. Nesse caso, a IFD pode se revelar como uma grande aliada a terapia convencional (uso de antifúngicos), tratando feridas crônicas, reduzindo tempo de cura de infecções, custos e o surgimento de efeitos colaterais do tratamento. Bactérias como a E. coli também tem sido alvo de estudos no âmbito da resistência antimicrobiana, uma vez que é responsável por provocar doenças de ambiente hospitalar, infecções do trato urinário e gastrointestinais. Existem várias espécies e linhagens bacterianas e fúngicas de impactos amplos a vida humana. E, por meio da IFD, os pesquisadores têm buscado reverter o quadro da resistência microbiana, além de superar o desafio no tratamento de infecções causadas por esses microrganismos, impedindo assim o aumento crescente destas infecções. Baseado nisso, inspirado nas metodologias criadas e nos resultados obtidos está sendo introduzido também ferramentas de análise de dados na identificação da resistência a antibióticos.

Fontes: Ms. Jennifer Machado Soares, Ms. Isabella Salgado, Ms. Gabriela Guimarães Gomes, Ms. Amanda Rocha, Ms. Thalita Lima, Ms. Rebeca Vieira, Ms. Gabriel Grube dos Santos, Isabella Damha, Bruna Corrêa, Taina Cruz de Souza Cappellini, Lucca Ribeiro Paulino, Dra. Claudia Patricia Barrera Patiño, Dra. Thaila Quatrini Corrêa, Dra. Natalia Mayumi Inada, Prof. Dra. Kate Cristina Blanco , Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato: pesquisadores do CEPOF - INCT - IFSC/USP ; e Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala - Difusão Científica e Jornalismo Científico do CEPOF - INCT - IFSC - USP.

Pesquisas científicas de alta importância na área de controle microbiológico têm sido desenvolvidas no Laboratório de Biofotônica do Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo (IFSC/USP). Tais pesquisas, financiadas pelo Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CePOF – um CEPID da FAPESP), são coordenadas pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato e Prof. Dra. Kate Cristina Blanco.