Pesquisa inovadora utiliza Terapia FotodinÃ¢mica (TFD) no tratamento para dores de garganta

Entrevistada: Pesquisadora Isabella Dotta Damha Santiago

No âmbito do estudo desenvolvido para o tratamento de faringotonsilites ( basicamente, dores de garganta recorrentes ) pelo Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) e pelo Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica (CEPOF), coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, em colaboração com a Unidade de Terapia Fotodinâmica (UTF) da Santa Casa da Misericórdia de São Carlos (SCMSC), o Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e a UPA do bairro Santa Felícia, o projeto foi aprovado pelo comitê de ética, garantindo a validação contínua tanto das novas tecnologias quanto das metodologias de tratamento.

Pacientes que apresentam amigdalite recorrente e resistência a antibióticos poderão participar da pesquisa desenvolvida pelos colaboradores mencionados. Esta ação supervisionada pelos docentes e pesquisadores do CEPOF - IFSC/USP, Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, Profa. Dra. Kate Cristina Blanco, Dra. Fernanda Mansano Carbinatto e Isabella Dotta Damha Santiago, em colaboração com as professoras do Departamento de Medicina da UFSCar, Dra. Esther Angélica Luiz Ferreira e Dra. Cristina Helena Bruno, além das equipes médicas e de enfermagem da UPA - Santa Felícia utilizará a Terapia Fotodinâmica (TFD). O tratamento poderá ser associado ou não à administração de antibióticos e será realizado independentemente da conduta médica, sem descartar qualquer tipo de medicação prescrita. Os atendimentos ocorrerão em dias alternados, tanto na UPA Santa Felícia quanto na UTF.

A faringotonsilite é uma queixa muito frequente entre os pacientes, principalmente por sua recorrência e pela resistência aos medicamentos prescritos. A bactéria Streptococcus é a mais comum na manifestação das dores de garganta. Os pacientes com faringotonsilites recorrentes serão avaliados pelo médico de plantão na UPA Santa Felícia, que identificará os sinais e sintomas necessários para inclusão na pesquisa. Após a confirmação do diagnóstico, o médico plantonista encaminhará o paciente para um tratamento complementar imediato dentro da própria unidade (UPA) o ou para a UTF, localizada na Santa Casa da Misericórdia de São Carlos.

Este tratamento , de aplicação única e indolor , tem duração aproximada de 30 minutos, incluindo anamnese, exame físico, aferição de sinais vitais, aproximadamente quatro minutos para o paciente chupar a goma de curcumina (fotossensibilizador) e seis minutos para a aplicação da luz LED azul (TFD). O objetivo é anular a atividade da bactéria sem causar resistência antibacteriana. De forma simplificada, a TFD consiste na aplicação de luz sobre um fotossensibilizador , sendo neste caso, a curcumina, derivada do açafrão-da-terra, apresentada em forma de bala. O paciente chupa a bala, e a luz age sobre a substância, promovendo um tratamento seguro e moderno para infecções e inflamações na garganta.

Como mencionado, a UPA do bairro Santa Felícia estará na linha de frente desse tratamento, em colaboração com a UTF da Santa Casa da Misericórdia de São Carlos. Trata-se de uma ação inédita em termos de pesquisa, oferecendo um tratamento auxiliar e gratuito aos pacientes, garantindo maior qualidade na assistência e favorecendo uma recuperação rápida, eficiente, indolor e sem efeitos colaterais. Essa é uma oportunidade de um tratamento inovador chegar ao alcance da população.

Nesta chamada, poderão se inscrever pacientes com idade acima de dezoito anos, exceto oncológicos, lactantes e gestantes. Todas as informações e inscrições para este estudo poderão ser obtidas exclusivamente pelo WhatsApp: (16) 99752-9333.

Fontes: Pesquisadora Isabella Dotta Damha Santiago – CEPOF – INCT – IFSC – USP; Prof.Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP e membro do Grupo de Óptica; Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior - Pós-doutorando - Instituto de Física de São Carlos - Universidade de São Paulo - Coordenador dos Projetos Clínicos IFSC/USP - UTF/ Santa Casa São Carlos - Coordenador da Especialização em Laser em Saúde - IEP Santa Casa - IFSC-USP – Membro do CEPOF – INCT – IFSC - USP ; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica;.

