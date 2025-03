Pesquisa desenvolvida nos laboratÃ³rios do CEPOF IFSC USP usa Reator UVC: Alternativa Inovadora p

Entrevistado: Pesquisador Bruno Pereira de Oliveira – CEPOF – INCT – IFSC -USP

A segurança alimentar é um dos maiores desafios enfrentados pela indústria alimentícia, especialmente no que diz respeito à contaminação de produtos frescos. Em uma pesquisa liderada pelo Dr. Bruno Pereira de Oliveira, nos laboratórios de pesquisa do CEPOF – IFSC – USP: coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, foidesenvolvido um reator de irradiação UVC com o objetivo de descontaminar alimentos frescos, como vegetais, de forma eficiente e sem o uso de produtos químicos. Essa inovação tecnológica oferece uma solução promissora para garantir a qualidade e a segurança dos alimentos, combatendo microrganismos patogênicos de forma eficaz.

O aumento da população mundial tem gerado uma crescente demanda por alimentos processados e frescos, o que torna a segurança alimentar uma preocupação constante para os produtores e consumidores. Produtos alimentares, especialmente vegetais, estão sujeitos à contaminação por diversos tipos de microrganismos que podem representar sérios riscos à saúde pública, como bactérias, vírus e fungos. As práticas tradicionais de desinfecção, como o protocolo Clean-In-Place (CIP), que utiliza agentes sanitizantes químicos como hipoclorito, ácido peracético e hidróxido de sódio, têm sido amplamente adotadas na indústria. No entanto, o uso contínuo desses produtos químicos não só levanta preocupações sobre os impactos ambientais, como também pode representar riscos à saúde dos consumidores.

A principal inovação apresentada pelo reator UVC desenvolvido pelo Dr. Bruno Pereira é o uso da radiação ultravioleta (UVC) para eliminar microrganismos patogênicos presentes nos alimentos. A irradiação UVC atua diretamente sobre os microrganismos, danificando seu DNA e impedindo sua multiplicação, o que resulta na destruição das células bacterianas e outros agentes patogênicos. Ao contrário dos métodos tradicionais, esse processo não requer a aplicação de substâncias químicas, o que torna a desinfecção mais segura para os consumidores e mais amigável ao meio ambiente. A eficácia do reator foi comprovada em testes, demonstrando a capacidade de combater um vasto espectro de microrganismos, o que contribui para a melhora da segurança alimentar em toda a cadeia produtiva.

A adoção da tecnologia de irradiação UVC para a desinfecção de alimentos frescos oferece uma série de benefícios importantes. Primeiramente, a segurança alimentar é significativamente aprimorada, uma vez que o processo de irradiação UVC reduz substancialmente os riscos de doenças transmitidas por alimentos, como intoxicações alimentares e infecções bacterianas. Além disso, a tecnologia contribui para a sustentabilidade, pois elimina a necessidade de agentes químicos, que podem causar danos ao meio ambiente se não forem descartados de forma adequada. Por fim, o reator UVC se destaca pela sua eficiência, pois a irradiação é um método rápido e altamente eficaz de desinfecção, permitindo otimizar o processo de produção sem comprometer a qualidade do alimento.

É importante ressaltar que a utilização de tecnologias como o reator UVC deve seguir normas e regulamentações rigorosas para garantir a segurança do consumidor. Agências reguladoras como a ANVISA no Brasil e a FDA nos Estados Unidos desempenham um papel fundamental na regulamentação do uso de tecnologias para segurança alimentar. Ambas as entidades estabelecem protocolos específicos e monitoram a presença de contaminantes em todas as etapas do ciclo de produção dos alimentos. A irradiação UVC, quando aplicada corretamente, é considerada segura para uso em alimentos, pois não deixa resíduos prejudiciais e não altera as propriedades nutricionais dos produtos.

O reator UVC desenvolvido pelo pesquisador Bruno Pereira, e desenvolvida no CEPOF – INCT – IFSC -USPsurge como uma alternativa inovadora e promissora para a desinfecção de alimentos frescos. Ao eliminar a necessidade de produtos químicos, esse reator oferece uma solução mais segura e ambientalmente sustentável, além de ser altamente eficaz na eliminação de microrganismos patogênicos. A adoção dessa tecnologia tem o potencial de transformar a indústria alimentícia, garantindo alimentos mais seguros e saudáveis para a população, ao mesmo tempo em que contribui para a preservação ambiental. Assim, o reator UVC se configura como uma importante inovação no caminho para a melhoria da segurança alimentar global.

Fontes: Pesquisador Bruno Pereira de Oliveira – CEPOF – INCT – IFSC -USP; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP e Membro do Grupo de Óptica – IFSC - USP, e Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP