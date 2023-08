Pesquisa busca desenvolver um protocolo eficiente na Terapia Sonodinâmica no cenário clínico do tratamento de câncer de pele

Em entrevista para o programa de TV apresentado pelo jornalista científico Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala, dentro das atividades de difusão científica do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP, a pesquisadora e mestranda Alejandra Ayulo Cumpalli, pode explicar e discorrer sobre sua linha de pequisa, e sobre sua trajetória pessoal.

A entrevistada possui Bacharelado e Licenciatura em Física pela Universidade Nacional Federico Villarreal (UNFV) do Peru, atuou como Física Médica na área de Radiodiagnóstico no Instituto Nacional de Doenças Neoplásicas em 2019. Foi pesquisadora principal do Grupo de Investigação em Física Aplicada à Medicina (GIFAM) da UNFV, onde trabalhou em simulações de Montecarlo a avaliação de risco e estimativa da dose fetal absorvida pelo código PENELOPE2008

Atualmente, é mestranda de Física Teórica e Experimental no Instituto de Física de São Carlos (IFSC) da Universidade de São Paulo (USP) sobre orientação do Prof. Dr. Sebastião Pratavieira .

Fontes: Alejandra Ayulo Cumpalli – Pesquisadora do CEPOF – INCT – IFSC – USP, e Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP

A Terapia Sonodinâmica (TSD) é uma nova técnica para o tratamento do câncer, que utiliza ultrassom (US) e um fármaco denominado sonossensibilizador (SS), que podem causar efeitos sonomecânicos e sonoquímicos, levando à necrose ou apoptose de células. O US é uma onda mecânica e sua ação pode ocorrer na bicamada fosfolipídica das membranas celulares (BFMC), a estrutura básica da célula. Um desses efeitos é o fenômeno denominado nucleação, caracterizado pela formação de bolhas de gás e vapor. A BFMC é indispensável para a função celular, e é possível que diversos gases possam se acumular ali, atingindo concentrações que podem levar à nucleação. A interação entre o gás e a BFMC foi validada por dados que mostraram que alguns gases possuiriam uma solubilidade maior na bicamada do que na água (que corresponde ao elemento em maior concentração dentro e fora das células). Esses gases tendiam a se concentrar em regiões específicas do lipídio, como no centro da bicamada, potencializando o fenômeno da nucleação. Além disso, a menor tensão superficial da membrana, quando comparado com a água, facilita o processo de nucleação na BFMC. Existem dois tipos de nucleação: homogênea e heterogênea. A nucleação homogênea ocorre quando as bolhas são formadas em meios sem impurezas ou imperfeições, a partir de uma transição de fase (liquido - vapor). A formação de bolhas neste caso está diretamente relacionada à tensão superficial da BFMC, indicando a quantidade necessária de energia para a geração de bolhas. À medida que a tensão superficial das BFMC diminui, a energia necessária para a formação das bolhas também diminui, facilitando a sua formação. Ademais, esse fenômeno também depende das pressões acústicas incidentes e do raio inicial da bolha que está sendo formada, e pode ser descrito matematicamente pela teoria clássica de nucleação (TCN). A partir de correções na TCN pode-se descrever a nucleação heterogênea, que ocorre quando as bolhas são formadas por meio de perturbações na membrana em meios com heterogeneidades, como, por exemplo, devido à presença de gases dissolvidos. Além disso, a nucleação heterogênea também depende de outros fatores tais como a compressibilidade, flexibilidade e elasticidade das BFMC. A tensão superficial das membranas celulares, tanto em células saudáveis quanto cancerígenas, é importante para a formação das bolhas nas BFMC. Os tumores apresentam uma tensão superficial menor em comparação com as células saudáveis, o que pode resultar em uma nucleação mais rápida e, consequentemente, em um aumento da mortalidade celular quando submetidos ao US. Porém, é importante destacar que existem diferenças na composição e organização das membranas de células saudáveis e cancerígenas, que desempenham um papel significativo no processo de nucleação. O objetivo do mestrado é entender os mecanismos físicos que envolvem a interação do ultrassom com as bicamadas fosfolipídicas das membranas celulares (BFMC). A pesquisa também analisa as diferenças de como as membranas celulares saudáveis e cancerígenas respondem à TSD. Os resultados obtidos por meio de levantamentos bibliográficos e simulações computacionais dos modelos teóricos demonstram que as células cancerígenas apresentam uma menor tensão superficial quando comparadas com as células saudáveis. Decorrente dessa diferença há uma maior mortalidade das células cancerígenas sob a ação do ultrassom. Com base nesse conhecimento busca-se desenvolver um protocolo eficiente para a aplicação bem-sucedida da Terapia Sonodinâmica no cenário clínico do tratamento de câncer de pele.