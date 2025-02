Pensão por Morte: entenda quem tem direito ao benefício e como solicitar

Compartilhar no facebook

A pensão por morte é um benefício previdenciário destinado aos dependentes de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em caso de falecimento ou morte presumida. O serviço abrange dependentes de segurados empregados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais e facultativos.

Quem Tem Direito à Pensão por Morte?

O benefício é concedido aos dependentes do segurado que, na data do óbito:

Possuía qualidade de segurado (incluindo o período de graça);

Estava recebendo benefício previdenciário;

Tinha direito adquirido a algum benefício.

Dependentes: Ordem de Prioridade

A legislação estabelece três classes de dependentes, conforme a seguinte ordem:

Primeira classe: Cônjuge, companheiro(a), filhos não emancipados menores de 21 anos ou com deficiência intelectual, mental ou grave (dependência presumida). Segunda classe: Pais, mediante comprovação de dependência econômica. Terceira classe: Irmãos não emancipados menores de 21 anos ou com deficiência, com necessidade de comprovação da dependência econômica.

Importante esclarecer que o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filhos, desde que haja declaração do segurado e comprovação da dependência econômica.

E ainda o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato (ex-cônjuge) que recebia pensão alimentícia ou o companheiro separado de fato (ex-companheiro) que recebia pensão alimentícia, também podem receber o benefício.

Como Solicitar o Benefício?

O pedido deve ser feito de forma online pelo portal Meu INSS, ou pelo telefone 135. O comparecimento presencial só será exigido para comprovação de documentos, realização de perícia médica ou apresentação de documentação não possível de ser enviada virtualmente.

Duração do Benefício

O tempo de recebimento varia de acordo com a idade e o vínculo do dependente, conforme as seguintes regras:

Cônjuge ou companheiro(a):

*4 meses, se o segurado não tiver contribuído por, pelo menos, 18 meses ou se o casamento/união estável tiver menos de dois anos.

Duração variável, conforme a idade do dependente, se o segurado tiver contribuído por mais de 18 meses e o casamento/união estável tiver mais de dois anos ou em caso de acidente de qualquer natureza:

Menos de 22 anos: 3 anos

De 22 a 27 anos: 6 anos

De 28 a 30 anos: 10 anos

De 31 a 41 anos: 15 anos

De 42 a 44 anos: 20 anos

A partir de 45 anos: vitalício

Filhos e irmãos: Até os 21 anos, salvo em casos de invalidez ou deficiência, hipótese em que não há limite de idade.

Documentação Necessária

Certidão de óbito ou documento que comprove a morte presumida.

Documentos que comprovem a qualidade de dependente (certidão de casamento, nascimento ou declaração de união estável, conforme o caso).

Documentos pessoais do segurado falecido e dos dependentes.

Comprovantes das contribuições previdenciárias do segurado (CTPS, CTC, carnês, entre outros).

Valor do Benefício de Pensão por Morte

Óbitos antes de 14/11/2019: O valor corresponde a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou da que teria direito em caso de invalidez.

O valor corresponde a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou da que teria direito em caso de invalidez. Óbitos a partir de 14/11/2019: O valor é de 50% da aposentadoria do segurado, acrescido de 10% por dependente, até o limite de 100%.

O valor é de 50% da aposentadoria do segurado, acrescido de 10% por dependente, até o limite de 100%. Dependente inválido ou com deficiência grave: O valor será de 100% da aposentadoria, limitado ao teto do RGPS. Caso a invalidez ou deficiência deixe de existir, o cálculo volta à regra geral (50% + 10% por dependente).

Perda do Direito ao Benefício

Condenação por homicídio doloso ou tentativa contra o segurado.

Simulação ou fraude no casamento ou união estável para obter o benefício.

Dica 1- Divorciados podem ter direito a pensão por morte.

Dica 2- Se o beneficiário tem incapacidade ou deficiência pode ficar com 100% do valor da pensão. Se não fez esse requerimento pode pedir a revisão, mesmo que esteja recebendo o valor a menor.

Dica 3 – Caso o benefício seja indeferido o segurado pode apresentar recurso administrativo ou apresentar processo judicial.

