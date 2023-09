Patologias incomuns motivo de linhas de pesquisas inovadores no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – INCT – IFSC - USP

Um dos exemplos e motivos dos trabalhos dos pesquisadores do CEPOF – IFSC – USP está a hiperuricemia, uma doença derivada de uma má alimentação, e pelo excesso no consumo de álcool, explicou a pesquisadora Drª Ana Carolina Negraes Canelada, embora os pesquisadores que atual na UTF – Santa Casa atendem também pacientes com inúmeros tipos de doenças, sendo inclusive tratados com o uso de laser e ultrassom, técnica essa associada os tratamentos prescrito pelos médicos, e também outras técnicas desenvolvidas e pesquisadas no CEPOF – IFSC – USP.

O que é hiperuricemia ?

Resumidamente a hiperuricemia é o excesso de ácido úrico no sangue. Além disso, é um fator de risco para desenvolver gota, e ainda para o surgimento de outras doenças nos rins.

Pessoas com problemas renais ou que ingerem doses altas de proteínas podem ter dificuldade em eliminar o ácido úrico, permitindo o seu acúmulo nas articulações, tendões e rins.

Para o pesquisador do CEPOF – INCT – IFSC – USP, Dr. Antonio Eduardo Aquino Junior, coordenador na UTF – Santa Casa, reforça a importância de futuramente se abrir uma nova fronteira para tratamentos de patologias incomuns, tão necessária para a população.

Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – IFSC - Grupo de Óptica - Instituto de Física de São Carlos (IFSC)- USP, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de São Carlos (SCMSC)- Unidade de Terapia Fotodinâmica (UTF), tem inúmeros trabalhos desenvolvidos no tratamento de vários tipos de doenças, embora algumas patologias não são tão comuns, necessitando inclusive de pesquisas e tratamentos específicos.