Pais (sempre) Pertencentes – a Realidade Irrefutável

Em texto anterior, foi abordada a necessidade de inclusão no sistema dos filhos e membros familiares abortados. Seguindo a mesma linha, obedecendo a lei sistêmica do Pertencimento, reafirma-se que qualquer presença no sistema, independentemente do tempo de permanência ou do fato ocasionado, tem significado sistêmico e altera o curso da história das famílias. Dessa forma, a inclusão de todos os membros da família na alma e no coração se faz necessária para a continuidade saudável do desenvolvimento pessoal e familiar.

Nem sempre tal inclusão é tranquila e natural, considerando muitos históricos familiares onde imperam mágoas, feridas emocionais não curadas, rejeições, tragédias, transtornos mentais, segredos familiares, mazelas estas sempre muito presentes e evidenciadas através das práticas terapêuticas verbais e através das intervenções de constelações sistêmicas em grupo ou individuais. A tendência à exclusão de pessoas que interferiram nos sistemas é tão presente quanto tais mazelas – aparentemente suscitando queé teoricamente mais fácil lidar com os problemas excluindo a pessoa de seu papel no sistema, do que reconhecendo sua importância e presença, ainda que as histórias familiares estejam repletas de tristezas. Do ponto de vista sistêmico, não existem vítimas ou vilões. Existem sim dinâmicas alimentadas por relacionamentos doentios que atravessam os séculos, com a contribuição – inevitável e inegável – de todos os membros envolvidos, por ação ou permissividade. Cada um se doa na medida de suas possibilidades e sempre haverá aspectos positivos sobre os quais poderemos nutrir gratidão e reconhecimentos que determinarão continuidades mais saudáveis, desocupação do lugar de vítima das situações e protagonismo na construção da própria história de vida que pode e deve ser mais positiva do que a de nossos ancestrais – o que honrará a existência deles e preparará o campo para a chegada dos membros familiares mais jovens em ciclos de maior consciência e evolução.

A exclusão dos pais acontece em muitas situações em que as histórias de vida dos filhos foram marcadas por sentimento de rejeição, abandono (real ou sentido), ausência após determinados acontecimentos entre os casais, separações conjugais onde os filhos são equivocadamente envolvidos nas dores dos cônjuges, alienação parental, desconhecimento da figura materna ou paterna, adoções etc. Quando crianças, muitas interpretações sobre a vida e sobre as histórias de família advêm da percepção dos adultos em relação aos acontecimentos. Quando adultos, muitospermanecem fiéis a tais interpretações – na grande maioria das vezes construídas a partir da visão de pessoas que trazem significados nem sempre coerentes com a realidade, mas perpassados por emaranhamentos que se perpetuam ao longo do tempo. Casais separados com filhos, por exemplo, podem apresentar a tendência de misturarem seus conteúdos emocionais de frustração com o fim do relacionamento, com a presença dos filhos no sistema, praticando alienação parental. Mesmo no caso de distanciamentos reais dos pais em relação aos filhos, há um histórico a ser compreendido e certamente, rejeição e abandono podem fazer parte do sistema há muitas gerações ou séculos. No caso das adoções, a família de origem do filho adotado também teve o seu papel de conduzir o novo membro familiar à vida. Se não houvesse os pais biológicos, adotantes não teriam especificamente este filho adotado e este filho não teria a vida. Mesmo em relação a pais ausentes ou com dificuldades afetivas, todos nós só estamos presentes na existência humana a partir da união biológica das polaridades do feminino de nossas mães e do masculino de nossos pais. E ainda que os pais estejam ausentes ou tenham sido responsáveis por muitos traumas, estamos na Vida. E isso por si já é uma grande possibilidade de evolução e razão para o sentimento de gratidão e reconhecimento da presença dos ancestrais e de suas lutas para aqui estarmos no tempo presente, ainda que sejamos crianças sobreviventes.

Se ainda olhamos para nossa história e identificamos culpados e inocentes, nossa criança interior está no comando das interpretações. Pode ser um reflexo do quanto nossa criança necessita de cuidados para suas feridas emocionais. Como adultos, cuidar da nossa criança interior não compete a terceiros. Mas sim a nós mesmos, olhando para nossas necessidades mais profundas que um dia não foram satisfeitas. Na atualidade, nós mesmos podemos nos satisfazer de forma consciente. Avaliar a vida como adultos envolve a aceitação da própria história, tratando das próprias feridas emocionais e compreendendo que os pais doaram aquilo que era possível em seus respectivos momentos. Permanecem importantes e sempre farão parte da nossa existência. Bert Hellinger, o criador das Constelações Sistêmicas afirma que tivemos os pais únicos possíveis para cada um de nós. Pode ser razão de sofrimento eterno ou uma grande oportunidade para crescimento e desenvolvimento de potencialidades e resiliência. Só depende do adulto que existe em você!

Anaísa Mazari, é graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. CRP 06/100271, especialista em Saúde da Família e Comunidade através do Programa de Residência Multiprofissional da UFSCAr, Terapeuta e Consteladora Sistêmica através do Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica - IBRACS Ribeirão Preto. Atua como psicóloga clínica e Consteladora.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também