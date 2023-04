Paciente sem indícios de fibromialgia após tratamento em pesquisa realizada no CEPOF – INCT – IFSC - USP

O citado artigo publicado, teve com autor principal o Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior, que é membro do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica ( CEPOF) – INCT – IFSC – USP, que tem como coordenador o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato.

The Regulatory Action of Fibro fog: Pain, Quality of Life, Sleep, Anxiety and Depression observed after 42 Months of Treatment: A Case Report

Antonio Eduardo de Aquino Junior1,2*, Fernanda Mansano Carbinatto1, Tiago Zuccolotto Rodrigues1, Vanessa Garcia1, Ana Carolina Negraes Canelada1,2 and Vanderlei Salvador Bagnato1,2,3

1 Institute of Physics of Sao Carlos, University of Sao Paulo, Sao Carlos, Sao Paulo, Brazil

2 Postgraduate Program in Biotechnology, Federal University of Sao Carlos, Sao Carlos, SP, Brazil

3 Hagler Institute for Advanced Study, Texas A&M University, Texas, United States of America

A síndrome da fibromialgia (FM) é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga (cansaço), sono não reparador (a pessoa acorda cansada) e outros sintomas como alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais.

Fontes: Dr. Antonio Eduardo de Aquino – CEPOF – INCT – IFSC –USP, Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP, Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC- USP, Kleber Jorge Savio Chicrala – Difusão Científica e Jornalismo Científico do CEPOF – INCT – IFSC – USP , e www.regenius.com.br

Os resultados do estudo de caso publicado em março deste ano no “Journal of Novel Physiotherapies”, realizado pelos pesquisadores do CEPOF – INCT – IFSC - USP, apontaram e descrevem o caso de uma voluntária da referida pesquisa com fibromiálgica, sendo submetida ao tratamento realizado pelos pesquisadores do CEPOF – INCT – IFSC – USP onde atingiu o estado de melhoria considerável, e com 42 meses está sem retorno ou sintomas da doença.