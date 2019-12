Os danos causados por animais devem ser reparados por seus donos?

Existem animais que são capazes de causar danos a terceiros, e até mesmo oferecer risco de vida a outras pessoas.

Por este motivo, encontra-se previsto no artigo 936 do Código Civil que “o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”.

Vale lembrar, que o dono do animal não responderá pelos danos causados pelo animal se houver culpa exclusiva da vítima ou força maior, ou seja, se o animal for provocado ao ataque, em casos assim não haverá a responsabilidade de indenizar.

A condenação à indenização também é aplicada aos donos de animais de grande porte que ficam soltos próximos às estradas, e que passam por zonas rurais, trazendo sérios riscos àqueles que transitam com seus veículos em alta velocidade.

É importante ressaltar que a vítima também pode pedir indenização às concessionárias, caso o acidente tenha ocorrido em rodovias com pedágio, ou ao governo responsável pela via.

Contudo, é importante que os donos de animais que possam oferecer algum risco tomem todos os cuidados necessários para evitar danos, não só pelos valores que podem ser condenados a pagar a título de indenização, mas principalmente para não colocarem em risco a vida das pessoas e dos próprios animais.

Enfim, deixo aqui o meu agradecimento a vocês que acompanharam meus artigos durante todo ano de 2019.

Que 2020 traga paz, e a fé seja renovada e fortificada no coração de cada um. Que Deus oriente, proteja e abençoe a todos vocês com um ano de muitas alegrias, saúde, amor e paz. Feliz Ano Novo, meus amigos!

(*) A autora é advogada na cidade de São Carlos, graduada em Direito no Centro Universitário Toledo, trabalhou como estagiária durante 4 anos na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. OAB/SP 388.859.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também