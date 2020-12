Os seis erros mais comuns na compra de um imóvel

Mesmo em meio à pandemia da covid-19, o mercado imobiliário está aquecido.

A aquisição de um imóvel, em especial da casa própria, gera muita ansiedade nos compradores e no momento da aquisição podem ocorrer alguns erros que tornam a compra um verdadeiro pesadelo.

Assim, vamos apresentar os 6 erros mais comuns na compra do imóvel, quais sejam:

1- Falta de planejamento, incluindo tanto o planejamento financeiro, ou seja, comprar um imóvel incompatível com seu orçamento, quanto o planejamento referente ao próprio imóvel, como numero de cômodos, localização, etc;

2- Deixar de averiguar minuciosamente as condições do imóvel, tanto condições físicas do imóvel (problemas hidráulicos/elétricos, falhas na construção, infiltrações, problemas com chuvas), como documentação (certidão de matrícula, contrato, certidões negativas de débitos, memorial descritivo - memorial descritivo é um documento que detalha todo o projeto a ser realizado, no caso de aquisição de imóvel na planta)

3- Contratar imobiliárias e corretores que você não confia, é imprescindível fazer a intermediação da compra com pessoas e empresas idôneas e de confiança, dando segurança na negociação.

4- Não ler atentamente as cláusulas do contrato, em especial para imóveis que são vendidos na planta e assinar o documento mesmo com dúvidas, acarretando problemas futuros e de difícil solução, já que o documento foi assinado e você concordou com as cláusulas;

5- Deixar de considerar despesas extras como certidões de matrículas, certidões negativas de débitos, escritura, registros e comissões.

6- Deixar de contratar pessoas qualificadas no caso de dúvidas para economizar. Muitos compradores entendem que não é necessária a contratação de um profissional qualificado para acompanhar a negociação, seja um arquiteto, um engenheiro civil ou, até mesmo a opinião de um mestre de obras para avaliar a situação física do imóvel e um advogado para orientar na assinatura do contrato e no exame das certidões necessárias, o que pode acarretar grandes prejuízos.

Agora que já conhece os erros mais comuns na compra de um imóvel, fique ligado e boa negociação.