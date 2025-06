O Quilograma Quântico: Física quântica e o novo sistema métrico com Nobel William Phillips e o professor Vanderlei Salvador Bagnato

Autoria/Fonte: https://www.ictp.it/

O Evento público aconteceu no período de 26 a 31 de maio de 2025: Iniciativas por ocasião do Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica



A ciência quântica revolucionou a eletrônica moderna e as telecomunicações globais, com invenções como o transistor, os lasers, os ímãs de terras raras e os diodos emissores de luz, todos possibilitados pela mecânica quântica.



A ciência quântica também redefiniu a forma como medimos tudo, do tempo ao comprimento e à velocidade; foi a base para uma revisão fundamental em 2019 para todas as medições, introduzindo um sistema de padrões altamente estável, como aqueles que definem o peso de um quilograma, com base em constantes invariáveis da natureza.



Como e por que esse sistema de medição reformado surgiu é uma história fascinante de história e tecnologia se unindo para produzir medições cada vez mais precisas, e é o tema do evento público co-patrocinado pelo ICTP e SISSA intitulado "Medindo o Elusivo: A Física Quântica Reescreve o Sistema Métrico".



O evento gratuito e público aconteceu no último dia 29 de maio, no Teatro Miela de Trieste. Em uma divertida performance de uma hora envolvendo o uso de lasers, pêndulos e voltímetros, o ganhador do Prêmio Nobel William Phillips, e o professor Vanderlei Salvador Bagnato, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – Universidade de São Paulo(USP), destacaram, por meio de demonstrações práticas, como a física quântica mudou nosso sistema padrão de unidades.



William Phillips, que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1997 por desenvolver o resfriamento a laser e o aprisionamento de átomos, se conectou do Instituto Nacional Americano de Ciência e Tecnologia, em Washington, D.C., em uma conversa ao vivo com Vanderlei Bagnato e o público, enquanto Bagnato, no palco, realizou experimentos em tempo real que ajudou a compreender o significado das transformações sofridas por sistema de medição.

O evento é uma das várias atividades do ICTP que ocorreu durante a semana de 26 de maio próximo passado em homenagem ao Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica da ONU , incluindo uma importante conferência internacional sobre "Física Quântica: dos Fundamentos às Tecnologias Emergentes".

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP – Membro do Grupo de Óptica; https://www.ictp.it/; IAEA ; UNESCO; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC -USP.