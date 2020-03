O que está além do conflito jurídico?

Quem acompanha o Direito Sistêmico, também percebe que existe uma linguagem que muitas pessoas que nunca ouviram falar dessa forma sistêmica de lidar com as questões humanas, assim como no Direito, nas suas variadas áreas de atuação.

Assim, o que significa a palavra: “sistêmico”? Podemos encontrar dessa forma no dicionário on line: Relativo a sistema ou a sistemática; ou à visão conspectiva, estrutural de um sistema. Assim, percebemos que enquanto seres humanos, pertencemos à variados sistemas, sendo o primeiro deles o de “ORIGEM”, ou seja, de nossos pais. Somos metades de cada um deles, e o sistema familiar tem um caminho, uma forma de agir enraizada, e aprendemos com eles, recebemos tudo desse sistema, ou seja, valores, crenças, forma de agir e pensar, dons, sentimentos, entre outros.

Quando, por exemplo, suma situação de Alienação Parental, um dos pais afirma que o outro não é bom para esse filho, negando os valores desse genitor na criança, como esta se sente podemos nos indagar, pois ela pode acreditar que metade dela, que adveio desse genitor, não tem validade, não é bom para ela, então, esta em algum determinado momento de sua vida, poderá procurar o que lhe faltou em outros lugares, ou seja, em alguma situação ou objeto, talvez, que preencha a metade que lhe foi retirada. Todas essas situações se encontram no inconsciente da criança e uma hora existe o gatilho que irá transbordar essas questões familiares, que podem tornar-se jurídicas.

Qual então o papel da Justiça Sistêmica nesses casos? Podemos dizer que é sim, desenvolver esse “olhar além do conflito”, ou seja, AMPLIADO, que a todos inclui, ambas as partes e tem um profundo respeito por suas histórias familiares e permite a partir de agora, algo de novo, que seja feito em prol destes, onde estas partes se comprometem em fazer, diferente, mas nem melhor ou pior que seus pais, somente diferente, para que os emaranhamentos podem ser desfeitos, permitindo uma nova história, naquela família, ao invés de repetições.

O comprometimento com todos é algo interno, ou seja, de dentro para fora é educado, trabalhado, estudado, por profissionais jurídicos que se aperfeiçoam no Direito Sistêmico, para que seja desenvolvida a compreensão sistêmica de si mesmo e em sequência do sistema Judiciário, a inclusão do que sempre adveio antes, de todos os excluídos, daqueles não “vistos”, e assim permitir compreensões e soluções judiciais e profundas consciências nas partes, que permitirá uma mudança de paradigma, ou seja, porque comigo aconteceu essa situação jurídica, qual a responsabilidade sistêmica sobre o fato e como resolver a favor de todos e não somente de uma parte? Com certeza, essa permissão de olhar interno para a solução jurídica externa, compreendida, num processo judicial, permitirá uma evolução extremamente satisfatória, mesmo diante de um conflito. Ele pode ser algo positivo, e não somente “incômodo” para todos os envolvidos. Assim, caminha-se em direção à paz nos sistemas, e também no Direito!

(*) A autora é Advogada Sistêmica, inscrita na OAB/SP 225.058 e Presidente da Comissão de Direito Sistêmico da 30ª Subseção de São Carlos.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto

