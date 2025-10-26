O IFSC – USP – Grupo de Óptica - CEPOF convidam a população para Aula Pública com o tema: Afinal, no que consiste a Mecânica Quântica?



Público-alvo: Estudantes de Ensino-Médio e Público Geral

Com experimentos e demonstrações ao vivo sobre a Mecânica Quântica

Dia: 13 de Novembro de 2025 - 18h

Auditório Sérgio Mascarenhas

Instituto de Física de São Carlos

Universidade de São Paulo

Online: https://www.youtube.com/@cepof

Afinal, no que consiste a Mecânica Quântica? Segue um pequeno resumo sobre esse importante tema e experimentos que serão demonstrados ao vivo na Aula Pública.

A Mecânica Quântica é, sem dúvida, uma das maiores revoluções do pensamento científico. Nascida no início do século XX, ela surgiu para explicar fenômenos que a física clássica simplesmente não conseguia compreender , como o comportamento da luz, dos átomos e das partículas subatômicas.

Enquanto a física tradicional descreve o mundo que vemos, a exemplo: os planetas, carros, bolas, pontes e outros, já a Mecânica Quântica mergulha em uma realidade “microscópica”, onde as regras são completamente diferentes. Nesse universo, partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, desaparecer e reaparecer, e até influenciar umas às outras à distância, como se estivessem misteriosamente conectadas.

Os fundamentos da Mecânica Quântica se apoiam em ideias que desafiam nossa intuição. Conceitos como dualidade onda-partícula, superposição de estados e emaranhamento quântico mostram que, no mundo subatômico, as leis da natureza são probabilísticas e não deterministas. Ou seja, não podemos prever exatamente o que vai acontecer, apenas a probabilidade de cada resultado.

Mas a beleza da Mecânica Quântica vai muito além da teoria. Ela deu origem a tecnologias que transformaram o mundo moderno: os transistores e os semicondutores , base de todos os computadores e celulares, os lasers, os aparelhos de ressonância magnética e até os relógios atômicos, responsáveis pela precisão do GPS.

Hoje, a física quântica está novamente no centro de uma nova revolução. A computação quântica, por exemplo, promete processar informações em uma velocidade inimaginável, resolvendo problemas que levariam séculos para um computador tradicional. Já as comunicações quânticas abrem caminho para sistemas de transmissão praticamente invioláveis, garantindo segurança máxima na troca de dados. E nas medidas de precisão, sensores e detectores quânticos estão permitindo avanços extraordinários na medicina, na astronomia , na engenharia , e em outras áreas do conhecimento humano.

Em resumo, a Mecânica Quântica não é apenas uma teoria complexa , é o alicerce invisível que sustenta grande parte das tecnologias que usamos e o farol que aponta para o futuro da ciência. Entendê-la é, em certo sentido, entender como o universo realmente funciona , desde as menores partículas até as maiores ideias humanas.

Fontes: Prof. Dr. Emanuel Alves de Lima Henn – IFSC – USP – Grupo de Óptica – CEPOF; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – IFSC – USP – Grupo de Óptica – Coordenador CEPOF – INCT – IFSC – USP; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP.