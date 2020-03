O desafio de fazer ciência de qualidade: iridescência e cristais fotônicos

Grupo de Óptica- CEPOF - IFSC / USP - Pesquisadores Membros: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato (Coordenador Geral: CEPOF – IFSC - USP), Drª Claudia PatriciaBarreraPatiño (Pesquisadora do tema), Drª Natalia MayumiInada e Dr. José Dirceu Vollet Filho. - Crédito: Divulgação

A pesquisa foi realizada no Grupo de Óptica e Informação Quântica (GOIC) da Universidade Nacional da Colômbia e no Grupo de Óptica – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) -Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC / USP), onde foi realizada a caracterização óptica das asas de borboleta.

Nos últimos anos, houve progresso nos métodos de fabricação e caracterização de cristais fotônicos, o que gerou um grande impulso no desenvolvimento de novos sistemas e dispositivos ópticos.

Neste campo, o estudo de materiais fotônicos biológicos e sua relação com os cristais fotônicos, junto com a caracterização óptica do efeito da iridescência no âmbito do visível do espectro eletromagnético, a caracterização estrutural, juntamente com a modelagem teórica das estruturas fotônicas, fazem parte do trabalho de pesquisa da DraClaudia Patricia Barrera Patiño, entrevistada nesta reportagem.

Fontes:Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Adv. Jornalista e Radialista – Grupo de Óptica – INOF –CEPOF – IFSC – USP( https://suportenlti.wixsite.com/kleberchicrala ) e Dra Claudia Patricia Barrera Patiño.

Calouros do Instituto de Física de São Carlos - IFSC/USP e o Diretor do Instituto(IFSC – USP) Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato Como funciona o Instituto de Física de São Carlos? De que forma os alunospodem se integrar nos diversos setores do Instituto (IFSC – USP), conhecer os grupos de pesquisa e interagir com pesquisadores, funcionários e docentes?Foi alguns dos temas conversado com o Diretor do IFSC – USP Prof. Dr. Vanderlei S. Bagnato Fontes: Kleber Chicrala – Jornalismo do CEPOF – IFSC – USP e Assessoria de Comunicação do IFSC - USP





Jornalista e Radialista Kleber Jorge Savio Chicrala

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também