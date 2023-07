O CONITEC- Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde recomenda a inclusão no SUS da Terapia Fotodinâmica para tratamento de câncer de pele

A oportunidade desta modalidade de tratamento do câncer de pele(PDT) chegar a todos os usuários do SUS, ou seja, a milhares de brasileiros, acontecerá assim que a técnica de PDT for aprovada de acordo com a inclusão recomendada pelo CONITEC. A fila interminável para cirurgias, visando eliminar e tratar o câncer de pele não tem fim, mas com a técnica de PDT poderá diminuir expressivamente. Segundo o INCA anualmente tem-se uma média de 177.000 novos casos, sendo um grande desafio nesta “corrida contra o tempo” no combate ao câncer de pele no Brasil.

Para o coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP, o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, e que coordenou a equipe de pesquisadores em parceria com os demais cientistas/professores da instituição (USP), destaca: “Nosso trabalho de mais de vinte anos, grandemente custeado pelo povo brasileiro através do fomento e projetos, fica recompensado em poder retornar de forma amplificada um grande ganho para a sociedade”, e assim demonstra ter sido válido todo esforço e dedicação em ciência/pesquisa, novas tecnologias aplicadas na instrumentação da técnica, e a inovação como um todo nesta área.

Destacamos a FAPESP, CNPq, BNDES , Embrapii- IFSC- USP, CEPOF, INCT, Hospital Amaral Carvalho de Jaú, como órgãos, Instituições e Centros/Institutos de pesquisas/Inovação, dentre outros, que acreditaram , financiaram e apoiaram/participaram desta iniciativa(trabalho). Considera-se também a dedicação de pesquisadores, estudantes, técnicos, colaboradores, de diversas áreas. Inclusive na área da medicina, e os profissionais da área de saúde , somado as parcerias com empresas no desenvolvimento de equipamentos, instrumentação, medicamentos tão necessários para a pesquisa e aplicação/desenvolvimento da técnica (PDT).

A equipe do CEPOF – INCT – IFSC -USP atualmente é composta pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, Profa Dra Cristina Kurachi, a médica Dra. Gabriela Salvio – Hospital Amaral Carvalho, Profa. Dra Hilde Buzza (atualmente no Chile), Profª Dra Kate Blanco, as pesquisadoras Dra. Natalia Inada e Lilian Moriyama, além dos pós-doutores Michelle Requena, Mirian Stringasci e José Dirceu Vollet Fiho, e outros colaboradores no Brasil e no Exterior.

“Essa conquista é um grande exemplo da relevância da pesquisa básica associada à pesquisa aplicada e translacional para o desenvolvimento de novos produtos e procedimentos na área da saúde. Nosso grupo trabalha para o melhor entendimento dos processos biológicos induzidos pela terapia e, juntamente com nossos parceiros clínicos, na otimização e desenvolvimento de novos protocolos clínicos”, destaca a Profa. Dra Cristina Kurachi , que esteve à frente dos trabalhos de pesquisa desde o início.

A incorporação da técnica de PDT no SUS poderá mudar a forma de tratamento do câncer de pele não melanoma no Brasil, pois é inicialmente simples e de baixo custo. E assim finaliza o Prof. Bagnato sobre a recomendação do CONITEC: “Esperamos que a Secretaria do Ministério da Saúde acate com rapidez a recomendação do CONITEC para que possamos de fato iniciar o benefício à população brasileira de forma mais ampla e efetiva. Fazer ciência é bom e quando vem com responsabilidade social é ainda melhor”.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP; Profa. Dra Cristina Kurachi – CEPOF – INCT – IFSC – USP; Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC-USP; Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico – Difusão Científica CEPOF – INCT – IFSC – USP, e pesquisadores do CEPOF – INCT – IFSC – USP.



