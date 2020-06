Nova terapia atenua efeitos da Doença de Parkinson

Semana passada, meu artigo incidiu sobre a entrada em funcionamento, na USP de São Carlos, de uma central de descontaminação de máscaras faciais prioritariamente destinada aos profissionais de saúde da cidade e região, e que neste momento atuam no combate à COVID-19. Hoje, irei abordar uma nova terapia, igualmente desenvolvida na USP de São Carlos, no Instituto de Física, que ameniza as dores musculares, a rigidez muscular e os tremores característicos de pacientes com a Doença de Parkinson. A terapia - não invasiva e sem ingestão de medicamentos -, desenvolvida ao longo vários anos com parcerias firmadas com clínicas particulares, resultou na adequação de um equipamento - já comercial e devidamente aprovado pela ANVISA - desenvolvido no Grupo de Óptica (GO) do citado Instituto, produzido através de uma parceria em desenvolvimento tecnológico com a empresa MMOPTICS, da cidade de São Carlos. Ao combinar a laserterapia e a pressão negativa, o novo protocolo poderá devolver ao paciente com Doença de Parkinson uma nova expectativa na sua qualidade de vida. Saliente-se que os pacientes com Doença de Parkinson debatem-se com tremores constantes, lentidão de movimentos, dores intensas, rigidez e atrofia muscular, o que provoca grandes dificuldades de locomoção, ingestão de alimentos e outras atividades básicas da vida cotidiana. Uma doença degenerativa e progressiva no sistema neurológico, que ainda não tem cura e que afeta um vasto número de indivíduos, independente da idade ou sexo. Esta é, de fato, mais uma boa notícia para a área de saúde pública, pois embora a COVID-19 domine as atenções, é bom não deixarmos de lado as outras doenças que continuam a afligir a sociedade. Por isso, estamos ao lado de quem precisa.

(*) O autor é Jornalista profissional / Membro da GNS Press Association (Alemanha) / Correspondente internacional freelancer. MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também