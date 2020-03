Nossa sublime obrigação

Ações de solidariedade são sempre motivos para enaltecermos quem as pratica. Porém, a solidariedade é mais expressiva - talvez mais genuína - quando é feita de forma anônima, valendo tão somente os seus resultados e não de quem pratica. No período que atualmente vivemos, de quarentena e de isolamento social, aos poucos vamos tendo notícias muito positivas de vários apoios que estão sendo dados por empresas, instituições e pessoas individuais, principalmente destinados às múltiplas equipes que atuam no front do COVID-19. Um dos grupos de maior risco nesta pandemia é o dos idosos, cabendo às famílias resguardá-los, protegê-los. Contudo, existem idosos cujas famílias estão longe, ou simplesmente deixaram de existir. Esses, pertencem a um sub-grupo que deverá ter ainda uma atenção maior de nossa parte, cabendo, não só à sociedade em si, como também à comunicação social, auxiliar em medidas que possam atenuar o risco de suas vidas, principalmente neste momento.

Devido à quarentena e ao isolamento social, o Abrigo de Idosos Dona Helena Dornfeld, entidade filantrópica sediada em São Carlos, apoiada pela Prefeitura, deixou de receber importantes doações particulares, que, na sua grande maioria, eram feitas também por pessoas de idade e que agora têm receio de sair na rua. No Abrigo vivem, permanentemente, quarenta e nove idosos e a alimentação começa a ficar escassa, o que preocupa os gestores e os voluntários que prestam serviço na entidade.

Sabemos perfeitamente que devemos ficar em casa e que só devemos sair em caso de emergência. No meu entender, enquanto cidadão, este é um caso de emergência, que faz com que eu me levante do sofá e vá para a rua cumprir, de forma rápida, não só um dever cívico, como também um ato de solidariedade. Os idosos do Abrigo estão necessitando, com urgência, de arroz, feijão, macarrão, açúcar, farinha de trigo, leite e materiais de higiene e limpeza

Se você, leitor, pensa como eu, não hesite, bastando levar sua doação até a sede do abrigo, na rua Venezuela, 101 - Vila Brasília, ou então contatar pelo telefone (16) 3416-1567, para que a entidade possa coletar os produtos em sua residência.

Solidariedade e amor ao próximo não necessitam de palavras. Necessitam de ações.

(*) O autor é Jornalista profissional / Membro da GNS Press Association (Alemanha) / Correspondente internacional freelancer.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também