No próximo dia 22 de agosto - Pesquisadora da USP São Carlos dialoga com o público sobre o novo tratamento de câncer de pele

A recente noticia dando conta de que um novo tratamento inovador para o câncer de pele poderá estar disponível em breve no SUS tem agitado os órgãos de comunicação de todo o país. De fato, o tratamento, feito à base de terapia fotodinâmica, desenvolvido no Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), mostrou-se de tal forma eficiente que o Comité Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) deu seu parecer favorável para que o processo possa ser introduzido no SUS, algo que poderá estar para muito breve. Esse tratamento, rápido (dois dias), sem necessitar de internamento, não invasivo e barato, pode mudar a realidade da expansão do designado carcinoma basocelular, o tipo mais comum de câncer entre os tumores de pele não melanoma que existe em grande escala no mundo, principalmente no nosso país. É sempre bom podermos estar informados sobre o que se passa na área da saúde pública e este tema é particularmente importante, até porque todo o processo que foi desenvolvido até hoje na área do câncer de pele no Instituto de Física de São Carlos - já lá vão mais de vinte anos de estudos e pesquisas - já está abrindo portas para o enfrentamento de outros tipos de câncer. Os interessados neste tema terão no próximo dia 22 de agosto a possibilidade de se inteirarem melhor sobre este tratamento inovador, já que pelas 19h00 ocorrerá, de forma gratuita e com entrada livre, uma apresentação sobre esse tema no Auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas” - auditório do IFSC/USP - integrada no programa “Ciência às 19 Horas”. Uma das pesquisadoras responsáveis pelo desenvolvimento do procedimento - Profª Drª Cristina Kurachi (IFSC/USP) - irá falar sobre a trajetória realizada para o desenvolvimento da tecnologia da terapia fotodinâmica para o câncer de pele não melanoma, um caminho que se iniciou nos laboratórios da USP de São Carlos e que está terminando para levar o reseultado dessas pesquisas até ao SUS. Saliente-se que o Grupo de Óptica do IFSC/USP iniciou as pesquisas em terapia fotodinâmica em 1999 e, desde então, os pesquisadores do grupo vêm adquirindo conhecimentos e desenvolvendo equipamentos e protocolos para diversas aplicações da terapia fotodinâmica no tratamento do câncer e de lesões infectadas. Nesse evento, que aconselho que você, leitor, participe, Cristina Kurachi apresentará a trajetória do desenvolvimento, desde os experimentos de bancada e nos modelos animais, os ensaios clínicos para aperfeiçoamento e validação do método, até à recente recomendação da CONITEC para a incorporação no SUS da terapia fotodinâmica como método de tratamento do carcinoma basocelular. Ela discutirá, ainda, a importância da pesquisa básica e clínica, do desenvolvimento dos equipamentos e da parceria com os colaboradores clínicos e empresas, resultando, nesse exemplo de sucesso de um desenvolvimento científico, poder ultrapassar os muros de uma universidade e chegar à sociedade brasileira. E, fato importante, este trabalho relativo à utilização da terapia fotodinâmica no tratamento do câncer de pele é único no mundo. Acredite, vale a pena assistir a este encontro e ficar por dentro do que está sendo feito na área científica em São Carlos em prol da saúde pública.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

Leia Também