Natal, momento de reflexão!

Mais um ano se passou, o ano de 2019 está no fim e a época do Natal é vivido por muitas pessoas como momento de autorreflexão. As pessoas, geralmente, analisam como foram suas ações e o que estas ações agregaram em sua própria vida e ao mundo?

Com este momento propício para se praticar uma meditação mais profunda sobre a própria realidade e entender como apoiar ao próximo faz todo sentido, diversas pessoas conseguem separar um tempo para realizar trabalhos voluntários; para entender melhor qual sua verdadeira missão no mundo; para redefinir suas metas pessoais e profissionais, para se livrarem de pensamentos ou objetos que não vão mais utilizar; enfim, fazem das festividades de final de ano, momento de total renovação e esperança.

O que você tem feito para se renovar mental e espiritualmente?

Quais falhas suas, você acredita que pode reverter e transformar em forças e qualidades que transformem não só a sua vida, mas de todas as pessoas a sua volta?

Já parou para refletir qual seu propósito de vida e como pode ser mais forte do que já foi até hoje? E quem pode te apoiar nesta jornada ou quem você mesmo pode apoiar?

Como você, ser humano completo e cheio de capacidades, pode usar a preguiça, o medo desenfreado, a negatividade, a falta de esperança, a falta de fé como combustível para uma vida de renovação e vitórias concretas e reais? Pense em quais ações você faz de verdade, para encontrar sua paz interior e conseguir vencer os desafios que precisa aprender a superar todos os dias?

Lembre-se que você não está sozinho nesta jornada, todas as pessoas tem as suas dificuldades e fraquezas, mas cada uma tem uma forma única de encontrar a solução para seus problemas. A questão é entender qual a sua forma de reagir diante de cada desafio e como será a sua forma de agir para que a solução seja prioridade.

A resposta para todas essas perguntas só você pode encontrar. Se você realmente quer transformar sua vida, comece agora mesmo e persista a cada queda, a cada derrota, até que consiga alcançar vitórias. E jamais tema pedir ajuda para que isso possa ser possível, pois sem apoio de outras pessoas dificilmente você conseguirá.

Que o autoconhecimento e aprendizado faça sempre parte de sua vida, muito obrigada, um grande abraço até o próximo artigo!

(*) A autora é Palestrante Motivacional, Escritora, Professora, Facilitadora do autoconhecimento auxiliando as pessoas a transformarem seus objetivos em resultados, da cidade de São Carlos, graduada em Administração de empresas, no Centro Universitário de Araraquara, pós em gestão de produção pela UFScar, Coaching pela SLAC - Sociedade Latino Americana de Coaching. Contato e sugestões: faleconosco@saocarlosagora.com.br

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

