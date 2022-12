Nasce a Academia Literária de São Carlos (ALSCar)

Foi com natural surpresa, mas com muita satisfação e gratidão, que fui convidado a integrar o lote de personalidades que criou, recentemente, a denominada Academia Literária de São Carlos (ALSCar). Escritore(a)s e poetas de São Carlos, advogado(a)s, docentes, professore(a)s universitário(a)s, pesquisadore(a)s, empresário(a)s e jornalistas, dentre outro(a)s ilustres integrantes, no total de vinte e dois fundadores; em todos eles reside o objetivo de fomentar a escrita, principalmente nos mais jovens e junto às escolas, facilitar a publicação, promoção e venda de livros de autores são-carlenses, a realização de cursos, concursos e festivais literários, feiras e encontros temáticos, dentre outras iniciativas abertas a toda a sociedade, de forma solidária, em parceria com órgãos públicos e entidades privadas. Caberá então a estes Acadêmicos levar até à sociedade são-carlense não só a paixão pela leitura através dos seus mais diversos estilos, como também a paixão pela escrita da Língua Portuguesa, descobrindo e apresentando novo(a)s escritore(a)s, novo(a)s autore(a)s. Os Acadêmicos fundadores da ALSCar são (por ordem alfabética): Antonio Fais; Rosemeire Trebi Curilla; Antonio da Silva; Maria Lucia Derisso; Adilson Marques; Patrícia Volpe; Alfredo Colenci Junior; Renato Barros; José Renato Prado; Adriana Lins; Carlos Serrano; Cirilo Braga; Edgard Andreazi; Fabricio Mazoca; Giovana Gaeta; Glauco Keller; Hamilton (Ton Jófer); Hever Costa Lima; Jeniffer Aldrighi; Kizzy França; Rita Cândido; Rui Sintra. Que se consigam alcançar os objetivos propostos.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

