Município indenizará estudante assediada por motorista de ônibus

Abalan Fakhouri (OAB 83256/SP) é advogado em São Carlos -

A juíza de uma cidade do interior paulista, condenou o município a indenizar, por danos morais, estudante assediada por motorista de ônibus. O valor da reparação foi fixado em R$ 10 mil reais.

O assédio aconteceu em duas ocasiões e foi presenciado por diversas testemunhas. Na primeira ocasião, o motorista fez um comentário constrangedor a respeito da roupa da jovem no momento em que ela entrou no transporte, em tom alto, para que todos os presentes pudessem ouvir. Mais tarde, num grupo de WhatsApp, reforçou o que havia dito. Dias depois, a estudante novamente escutou comentários do mesmo motorista sobre seu corpo. Como o condutor é empregado da Prefeitura, a jovem chegou a fazer uma reclamação administrativa, mas ficou mais de um mês sendo conduzida por ele e era a última passageira a ser deixada no ponto. No âmbito administrativo, o motorista foi punido com apenas dois dias de suspensão, já que o Município considerou que somente o assédio via mensagem foi comprovado.

Em sua decisão, a juíza escreveu que os depoimentos da ofendida e das testemunhas comprovam o assédio. "Paulatinamente e a partir de inovações legislativas que reafirmam o princípio da isonomia entre homens e mulheres constitucionalmente consagrado, a ordem jurídica e a jurisprudência vêm passando a prestigiar a palavra da vítima em situações dessa natureza e a rechaçar práticas institucionais revitimizantes". Segundo ela, "no caso em análise, além do depoimento firme e coerente da ofendida – que deve ser levado em especial consideração – houve ainda prova documental e testemunhal, de modo que o fato constitutivo do direito da autora, no que concerne à ação imputável ao ente público, foi fartamente comprovado”. Cabe recurso da decisão (Fonte: TJSP).

Abalan Fakhouri é Advogado em São Carlos S.P.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também