Desenvolvimento inovador de microagulhas dissolvíveis, permitem e potencializam o uso de fármacos para combater e tratar o câncer de pele pela técnica de Terapia Fotodinâmica (TFD). A Técnica (PDT) vem sendo pesquisada há muitos anos pelos pesquisadores doCentro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP - Direção/Coordenação: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato.

Pesquisa foi desenvolvida pela pesquisadoraDrª Michelle Barreto Requena, Pós-Doutoranda do Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – IFSC -USP em colaboração com cientistas da Queen’sUniversityof Belfast (UK) . Pesquisa foi desenvolvida pela pesquisadoraDrª Michelle Barreto Requena, Pós-Doutoranda do Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) – Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – IFSC -USP em colaboração com cientistas da Queen’sUniversityof Belfast (UK) .

O trabalhocientíficofoipublicadono Journal of Biophotonicsemsetembro do correnteano, assinadopor:Michelle BarretoRequena (IFSC/USP) / José DirceuVollet- Filho (IFSC/USP) /Marlon Rodrigues Garcia (EESC/USP) / SebastiãoPratavieira (IFSC/USP) / Andi Dian Permana (School of Pharmacy – Queen’s University of Belfast – Department of Pharmaceutics – Faculty of Pharmacy – Hasanuddin University – Indonesia) / Patricia González-Vásquez (School of Pharmacy – Queen’s University of Belfast) / Clara Maria Gonçalves De Faria (IFSC/USP) / Ryan F. Donnely (School of Pharmacy – Queen’s University of Belfast) e Vanderlei Salvador Bagnato(IFSC/USP e Hagler Institute for Advanced Studies, Texas A&M University, College Station).

Fontes/Fotos: Assessoria de Comunicação do IFSC- USP e Jornalismo Científico do CEPOF – INCT – IFSC – USP

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também