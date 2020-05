Mensalidades escolares diante da pandemia

Crédito: Divulgação

Em tempos de pandemia da COVID-19 e a crise econômica que assola o país, a mensalidade escolar tornou-se um problema que atinge boa parte das famílias brasileiras.

Através de legislações específicas e decretos municipais e estaduais, as escolas e faculdades tiveram suas atividades presenciais suspensas temporariamente, e foram obrigadas a fechar as portas para evitar aglomerações e o aumento na disseminação do vírus.

Com isso, os serviços educacionais contratados pelos alunos de forma presencial se viram obrigados a ter que participar das aulas e atividades não presenciais (remotas ou virtuais) a partir de suas próprias casas e recursos.

A situação atual é completamente atípica e surgem então questionamentos quanto a possibilidade de computar essas atividades como carga horária cumprida, reposição de aulas, desconto nas mensalidades e até mesmo suspensão das mensalidades.

Não existe ainda legislação federal específica que obrigue as escolas ou faculdades a suspenderem as cobranças das mensalidades ou oferecerem descontos durante a pandemia, visto ser um evento excepcional e inesperado para ambas as partes, escolas e alunos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Decreto 9.057/17 estabelecem que é possível o ensino a distância no ensino básico e superior.

Uma das orientações do Conselho Nacional de Educação é a de que as atividades remotas (não presenciais) nos ensinos fundamental, médio, técnico e superior sejam computadas como hora letiva efetivamente cumprida.

Essas atividades remotas podem ser por meio de vídeo aulas, material impresso e entregue aos alunos, exercícios indicados nos materiais didáticos que o aluno já possui em casa. Porém, as instituições devem oferecer a mesma qualidade de ensino, seja presencial ou remoto.

Com relação a educação infantil, o Conselho sugere as escolas desenvolver alguns materiais de orientações aos pais ou responsáveis com atividades educativas de caráter eminentemente lúdico, recreativo, criativo e interativo, para realizarem com as crianças em casa, enquanto durar o período de emergência, garantindo, assim, atendimento essencial às crianças pequenas e evitando retrocessos cognitivos, corporais (ou físicos) e sócio emocionais; e que as escolas busquem uma aproximação virtual dos professores com as famílias, de modo a estreitar vínculos e melhor orientar os pais ou responsáveis na realização destas atividades com as crianças.

A lei não obriga crianças abaixo de 4 anos de idade estar na escola. Portanto, se os pais não tem interesse em manter a criança na escola diante dessa situação, ela pode negociar com a escola o fim do contrato, e nesse sentido solicitar que sejam excluídas as multas. Posteriormente, se os pais tiverem interesse em matricular novamente o filho na mesma escola, esta não pode se recusar a fazer a matrícula da criança, salvo se houver inadimplência preexistente.

Embora não há legislação que regule as relações provenientes da prestação de serviços educacionais diante do atual cenário da pandemia, existem Projetos de Leis em trâmite no Senado e na Câmara dos Deputados que prevêem índices de redução das mensalidades.

No presente momento, a recomendação é que o consumidor entre em contato com a instituição de ensino e tente realizar um ACORDO, seja para obter um desconto ou para suspender temporariamente os pagamentos.

Lembrando que as mensalidades em atraso, não poderá o aluno ser proibido de realizar as atividades ou avaliações, nem pode sofrer qualquer tipo de sanção pedagógica.

Algumas dicas para conseguir encontrar a melhor saída em conjunto com a escola são importantes e deverão ser consideradas pelas partes como:

-- Exponha sua situação financeira, demonstre clareza e transparência na negociação;

-- Negocie descontos em contas básicas, pois não é justo continuar a pagar por algo que não está usufruindo como contratado;

-- Analise o que a escola está fazendo para lidar com a crise, a contrapartida e o esforço oferecido para ajudar a superar e compensar a situação, os recursos e serviços fornecidos para suprimir as necessidades atuais;

-- Peça para analisar a planilha de custos, a escola também precisa ser transparente nesse período delicado, os pais devem pedir a comprovação de gastos e economias que estão sendo feitas agora, inclusive com contas básicas;

-- Busque alongamento dos prazos, propor desconto maior de forma temporária, que será reposto após retorno financeiro, de forma parcelada;

-- Se mesmo assim não conseguir acordo ou continuar a pagar, o estudante poderá terminar o semestre ou ano letivo, mesmo que esteja inadimplente com as parcelas. A escola só poderá impedir a rematrícula, neste caso, até que a dívida seja paga.

O momento exige bom senso, diálogo e negociação entre as partes para superar as dificuldades que estamos passando.

Caso infrutífera a negociação entre as partes deverá então ser acionado: o Procon, a contratação de advogados, conciliadores, ou, a própria Justiça, como última alternativa para dirimir e resolver a questão.

Consideramos estratégias importantes para o período em que estamos atravessando com a perda de renda na pandemia do COVID-19.

Acreditamos que essas medidas e esforços conjuntos possam ajudar na recuperação e reativação da nossa economia. Fonte Jusbrasil.

Fique atento.

Dr Alex Padua. Advogado, inscrito no OAB/SP 177.155 e Professor Universitário

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também