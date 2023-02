Membros do CEPOF/INCT/IFSC/USP apresentam em Salvador, técnica para tratamento de feridas falciformes

O Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato - Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP, e a enfermeira Elissandra Moreira - Complexo Hospitalar de Salvador - Universidade Federal da Bahia (UFBA), utiliazaram para as práticas e aulas expositivas a tecnologia e equipamentos resultado das pesquisas realizadas no CEPOF – INCT – IFSC – USP, e desenvolvidos por empresas parceiras, onde os resultados em diversos tipos de úlceras com essa técnica ( envolvendo a ação fotônica em feridas, seguido de foto-bioestimulação), aumentam a vascularização e oxigenação, com a consequente regeneração do tecido afetado, somado aos tratamentos realizados.

Projeto “Atividades Além Fronteiras”

O CEPOF – INCT – IFSC - USP vem promovendo o chamado Projeto “Atividades Além Fronteiras”, com iniciativas que ocorrem nos Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Moçambique, Chile, Equador, Colômbia, Mexico e Cuba, entre outros, procurando ter uma atuação realmente internacional, além de sua componente nacional. “Esperamos ser úteis e continuar a ter colaborações em todo Brasil, mas também com diversas instituições em diversas partes do mundo, como já acontece em alguns países. Queremos que nossas atividades e seus respectivos financiamentos tenham em consideração esta aposta internacional, já que é desta forma que se promove a internacionalização de projetos”, explica o Porf. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato.

Para o Prof. Bagnato, essa forma de cooperação demonstra o valor social e amplo das pesquisas e sua abrangência, onde o conhecimento vira tecnologia inovadora.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP, Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Difusão Científica e Jornalismo Científico do CEPOF – INCT – IFSC – USP , e Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC/USP

Os membros do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT - IFSC -USP estiveram nos dias 29, 30 e 31 de janeiro deste ano no Complexo Hospitalar de Salvador - Universidade Federal da Bahia (UFBA), realizando um treinamento-técnico para a equipe médica e de enfermeiros, com participação também de estudantes e equipe de saúde, onde pode ser explicado e implantado o tratamento de feridas falciformes com técnicas de terapias fotônicas, tornando-se possível o uso e as pesquisas na área.