Melhore sua saúde, sua qualidade de vida

Qual nota você dá para sua saúde hoje? Você acredita que está vivendo de forma saudável e isso te traz melhor qualidade de vida?

Nos desafios que as pessoas precisam enfrentar e superar durante o dia, muitas vezes, passa batido a atenção com a saúde. Começando pelo sono, que já não é tão bom e relaxante; o dia que já se inicia com afazeres infinitos; a alimentação que nem sempre é possível ser feita com qualidade, entre outras situações.

A falta de cautela com a saúde, faz com que muitas pessoas percam a oportunidade de terem uma vida mais “real”. Isso pelo motivo de viverem tão imersas em situações que nada tem a ver com a realidade delas, que quando se dão por conta, já se encontram doentes mentalmente, o que reflete diretamente na saúde física.

A cobrança direta e indireta por consumo desenfreado absorvido, até mesmo sem perceber, pelas mídias, faz com que as pessoas que vivem em seu próprio mundo e sem se preparar para as novas ideias e novas situações, sejam sugadas por esse modelo apresentado como “ideal de mundo” que na prática não existe de verdade. Isso gera e desenvolve pessoas alienadas e presas a um padrão que diminui cada vez mais sua qualidade de vida.

Mas como é possível melhorar e manter a qualidade de vida diante de tantas opções?

Cada pessoa é responsável por si próprio, a busca pelo autoconhecimento é fundamental para se entender mais sobre suas qualidades, capacidades e como usar todo esse conhecimento para fazer escolhas sadias e viver melhor. Mudar os hábitos não é uma tarefa simples, mas é possível. Porém, ninguém muda ninguém, cada um precisa ter a consciência que precisa de apoio e se determinar a encontrá-lo da melhor forma possível.

O que você faz hoje para se desenvolver e para adquirir hábitos saudáveis?

A decisão é sua, vá em busca de seu autoconhecimento todos os dias, pois quem você descobriu que é hoje, amanhã já se transformou e precisa ser redirecionado.

Que o autoconhecimento e aprendizado faça sempre parte de sua vida, muito obrigada, um grande abraço até o próximo artigo!

(*) A autora é Palestrante Motivacional, Escritora, Professora, Facilitadora do autoconhecimento e auxilia as pessoas a transformarem seus objetivos em resultados, da cidade de São Carlos, graduada em Administração de empresas, no Centro Universitário de Araraquara, pós em gestão de produção pela UFScar, Coaching pela SLAC - Sociedade Latino Americana de Coaching. Contato e sugestões: faleconosco@saocarlosagora.com.br

