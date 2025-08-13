Medidas Protetivas: entenda o que são e como funcionam

A violência doméstica e familiar ainda é um grave problema no Brasil. Para enfrentá-la, a Lei nº 11.340/2006 — a Lei Maria da Penha — instituiu mecanismos de proteção imediata, sendo as Medidas Protetivas de Urgência um dos mais eficazes.

Essas medidas visam interromper de forma rápida o ciclo de violência e preservar a integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da vítima. Embora criadas para proteger mulheres, sua aplicação foi ampliada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para abranger, em situações excepcionais, homens em situação de vulnerabilidade e relações homoafetivas masculinas e femininas.

O que são

As medidas protetivas são ordens legais urgentes, expedidas pelo juiz — ou, em hipóteses de urgência extrema, por autoridade policial — que impõem restrições ao agressor para garantir a segurança da vítima.

A sua natureza é cautelar, ou seja, não dependem de processo criminal concluído, podendo ser decretadas no início da investigação com base no risco presente.

Exemplos práticos de determinações:

Afastamento imediato do agressor do lar, trabalho ou outros locais frequentados pela vítima.

do agressor do lar, trabalho ou outros locais frequentados pela vítima. Proibição de aproximação física , fixando distância mínima definida pelo juiz (ex.: 200 metros).

, fixando distância mínima definida pelo juiz (ex.: 200 metros). Proibição de contato por qualquer meio, inclusive mensagens, redes sociais ou interpostas pessoas.

por qualquer meio, inclusive mensagens, redes sociais ou interpostas pessoas. Suspensão ou restrição do porte de armas , comunicando imediatamente ao órgão competente.

, comunicando imediatamente ao órgão competente. Proteção patrimonial , como restituição de bens subtraídos ou bloqueio temporário de venda de imóveis comuns.

, como restituição de bens subtraídos ou bloqueio temporário de venda de imóveis comuns. Regulação ou suspensão de visitas aos filhos, quando necessário para evitar risco aos menores.

Jurisprudência: O STJ, no HC 601.275/SP, consolidou que medidas protetivas têm natureza autônoma e podem ser aplicadas mesmo sem instauração de ação penal, desde que presentes elementos de risco.

Quem pode pedir

A própria vítima , comparecendo à delegacia (preferencialmente especializada), Defensoria Pública, Ministério Público ou diretamente ao Judiciário por meio de advogado.

, comparecendo à delegacia (preferencialmente especializada), Defensoria Pública, Ministério Público ou diretamente ao Judiciário por meio de advogado. O Ministério Público , de ofício, quando tomar conhecimento de situação de violência, ainda que a vítima não manifeste interesse inicial.

, de ofício, quando tomar conhecimento de situação de violência, ainda que a vítima não manifeste interesse inicial. Terceiros, mediante denúncia formal à autoridade policial ou ao Ministério Público, com indicação de risco iminente.

Prazo, prorrogação e revogação

A lei não fixa prazo máximo para vigência.

Na prática, magistrados podem estabelecer períodos de 90 dias, 180 dias ou 1 ano, prorrogáveis quantas vezes forem necessárias.

A prorrogação é feita sempre que persistir a situação de risco, bastando que a vítima ou o Ministério Público solicitem antes do fim do prazo estipulado.

A revogação pode ser requerida pela vítima, pelo agressor ou determinada de ofício pelo juiz, mas deve ser cautelosa. Em muitos tribunais, o pedido de revogação passa por análise de equipe multidisciplinar (psicólogos e assistentes sociais) para garantir que a manifestação seja livre, consciente e sem coação.

Quem pode conceder

Juiz de Direito : autoridade principal e natural para concessão.

: autoridade principal e natural para concessão. Delegado de Polícia : em municípios sem sede de comarca, podendo afastar o agressor do lar em situação de risco iminente, devendo comunicar o juiz em até 24h.

: em municípios sem sede de comarca, podendo afastar o agressor do lar em situação de risco iminente, devendo comunicar o juiz em até 24h. Policial de plantão: na ausência do delegado, pode determinar afastamento imediato, igualmente sujeito à ratificação judicial no mesmo prazo.

Descumprimento

O descumprimento configura crime autônomo, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, com pena de detenção de 3 meses a 2 anos, além de possibilitar prisão preventiva (art. 313, III, do CPP).

Importante: A prisão por descumprimento pode ser em flagrante ou decretada posteriormente pelo juiz, bastando a comprovação da violação da ordem.

Jurisprudência: O STJ já decidiu que não é necessário intimar previamente o agressor sobre a consequência penal do descumprimento para que a prisão seja legítima, desde que ele tenha ciência inequívoca da medida (HC 660.370/SC).

Procedimento prático

Registro e relato detalhado: a vítima descreve a violência sofrida, indicando datas, locais e possíveis testemunhas. Coleta de provas: boletim de ocorrência, laudos médicos, mensagens, gravações e fotografias. Encaminhamento ao Judiciário: a autoridade policial envia o pedido ao juiz no prazo máximo de 48h. Análise e decisão: o juiz decide em até 48h, podendo conceder sem ouvir o agressor. Intimação e fiscalização: oficial de justiça ou autoridade policial informa formalmente o agressor; as forças de segurança passam a monitorar o cumprimento.

Aplicações além das mulheres

Além da proteção às mulheres em relações heterossexuais, as medidas protetivas se aplicam a:

Relações homoafetivas (masculinas e femininas).

(masculinas e femininas). Idosos vítimas de maus-tratos, com base no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

vítimas de maus-tratos, com base no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). Crianças e adolescentes, conforme previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).

Recursos

Decisões que concedem ou negam medidas protetivas são passíveis de recurso:

Agravo de Instrumento : contra decisão interlocutória cível que concede, nega, revoga ou prorroga a medida (art. 1.015, parágrafo único, CPC).

: contra decisão interlocutória cível que concede, nega, revoga ou prorroga a medida (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Recurso em Sentido Estrito : em algumas hipóteses criminais, especialmente quando houver decisão em incidente processual.

: em algumas hipóteses criminais, especialmente quando houver decisão em incidente processual. Habeas Corpus: quando a medida representar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do agressor.

O recurso não tem, via de regra, efeito suspensivo automático, justamente para não esvaziar a proteção à vítima. O suposto agressor poderá questionar a revogação da medida, através de advogado, havendo fatos e elementos favoráveis contrários a imposição.

Por que conhecer é fundamental

Medidas protetivas não são um favor do Estado, mas um direito garantido por lei.

O desconhecimento leva muitas vítimas a permanecerem expostas ao perigo.

A informação e a rapidez no acionamento desses mecanismos podem evitar agressões e salvar vidas.

Canais de denúncia e proteção

Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher.

Ligue 190 – Polícia Militar (em caso de emergência).

