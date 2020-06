Mal de Parkinson : Pesquisas no Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – Instituto de Física de São Carlos – USP tratam as dores dos pacientes

Crédito: Divulgação

O conhecido Mal de Parkinson tem como definição um distúrbio neurologicamente definido dos movimentos, sendo progressivo, ou seja, aumentam com o passar do tempo, e assim de forma degenerativa afetam inúmeras pessoas no mundo.

As pessoas com essa doença ficam progressivamente incapacitadas para diversas funções, sendo que os tratamentos trazem possibilidades para amenizar e reduzir seus efeitos. O controle dos movimentos se tornam limitados, somado ao limitado controle dos músculos, o que muitas vezes provocammovimentos repetitivos com dores, reduzndo a qualidade de vida do paciente.

Segundo informações de Instituições Nacionais e Internacionais que estudam e tratam essa doença, os principais sintomas da doença de Parkinson são:

Tremor (agitação involuntária e rítmica de um membro, cabeça ou corpo inteiro) : o sintoma mais reconhecido da doença de Parkinson, o tremor, muitas vezes começa com um tremor ocasional em um dedo que eventualmente se espalha para o braço todo. O tremor pode afetar apenas uma parte ou lado do corpo, especialmente nas fases iniciais da doença. Nem todo mundo com a doença de Parkinson tem tremor.

Rigidez (rigidez ou inflexibilidade dos membros ou articulações) : a rigidez muscular, experimentada com a doença de Parkinson, muitas vezes começa nas pernas e pescoço. A rigidez afeta a maioria das pessoas. Os músculos se tornam tensos e contraídos, e algumas pessoas podem sentir dor ou rigidez.

Bradicinesia ou acinesia (lentidão de movimentos ou ausência de movimento) :bradicinesia é um dos sintomas clássicos da doença de Parkinson. Ao longo do tempo, uma pessoa com Parkinson pode desenvolver uma postura inclinada e uma caminhada lenta, arrastada. Eventualmente eles também podem perder sua capacidade de iniciar e se manter em movimento. Depois de vários anos, podem experimentar a acinesia, ou "congelamento" e perder totalmente os movimentos do corpo.

Instabilidade postural (deficiência de equilíbrio e coordenação) : uma pessoa com instabilidade postural pode ter uma posição inclinada, com a cabeça inclinada e ombros caídos. Eles podem desenvolver um encurvamento para a frente ou para trás e podem ter quedas que causam ferimentos. Pessoas com um encurvamento para trás têm uma tendência a "retropulsão", ou andar para trás.

Sendo assim, as pessoas que sentirem os primeiros sintomas de movimentos involuntários e contínuos, procurarem um médico especialista e iniciem imediatamente um possível tratamento, somado ao uso de tecnologias para ajudar no bem-estar e na amenização dos sintomas causados pelo Parkinson, a exemplo do desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade de São Paulo.

Equipamento Utilizado no tratamento do Mal de Parkinson

Os laboratórios do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – IFSC –USP vem realizando importantes pesquisas nesta área, onde o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato (coordenador do CEPOF – IFSC –USP) e equipe de pesquisadores vem trabalhando em linhas de pesquisas no sentido de amenizara as dores dos pacientes com essa doença. Utilizam inclusivetecnologias e equipamentos desenvolvido pela empresa MMOptics de São Carlos (SP), empresa genuinamente brasileira, dentro a linha de produtos que utiliza a laserterapia associada a tecnologias de ponta com resultados positivos em pacientes com o Mal de Parkison, e criando parâmetros técnicos científicos com protocolos específicos para tal fim.

Os resultados desta pesquisa aplicada ao Mal de Parkinsonfoi publicado em importante revista científica: JournalofAlzheimersDisease&Parkinsonism, e deixa destacado que o uso com outras terapias, traz o bem estar do paciente com a diminuição expressiva da dor causada pela doença. Lembrando que as clínicas comoMultFisio Brasil e LongeVida foram parcerias no desenvolvimentos da pesquisa, disponibilizam esse tipo de tratamento.

