Livros e leitura: você sabia que eles são fundamentais em sua vida?

Escrevo este artigo com muita alegria e ao mesmo tempo com um sentimento de frustração. A alegria é que falando de livros, lembro-me dos meus professores, daqueles que me incentivaram, que me impulsionaram para que a leitura fosse uma peça fundamental na engrenagem da minha vida. A leitura nos leva a lugares longínquos que nunca imaginaríamos chegar, abrindo leves e horizontes até então inimagináveis aos nossos olhos.

A frustração é que quando paramos friamente para analisar os números de leitores em nosso país, os dados são no mínimo desanimadores. Nos últimos anos, os brasileiros, na média, iniciam a leitura de 4,96 livros, porém apenas 2,43 são concluídos em 12 meses. Ou seja, lemos de forma integral apenas um livro por semestre. Se falarmos apenas as obras lidas por vontade própria, o número cai para o alarmante nível de 1,26 títulos.

De fato, é bem verdade que este índice tem aumentado, pois tínhamos números ainda mais baixos. Longe estamos, porém do ideal. A bíblia é o livro mais lido pelos brasileiros, seguido por contos e romances. Livros de poesias, que representa uma leitura leve e fácil e seus autores, acham-se relegados ao esquecimento. A título de comparação, os franceses leem 21 livros por ano e mesmo com o número de vendas de livros em queda no país da torre Eiffel, o número de leitores segue em equilíbrio.

Ainda segundo o estudo: “Os Franceses e a leitura”, 88% da população francesa se declara leitora, já em nosso país apenas 52% se declara leitora assídua, com a média de cinco livros ao ano. Segundo a última pesquisa: “Retratos da leitura”, 44% da população brasileira não lê nenhum livro e 30% nunca comprou um livro. A leitura é a décima colocada no ranking das atividades de lazer realizada pelos brasileiros.

Temos cada vez uma rotina atribulada e cheia de compromissos, porém a leitura precisa estar literalmente na cabeceira da cama, nas bolsas que nos acompanham em variados lugares e com a modernidade em alta em nossos celulares e tablets. Conseguimos de forma bastante simples baixar livros ou até mesmo lê-lo através do e-book, ali, na palma de nossa mão. As livrarias estão fechando rapidamente. Tome como exemplo, São Carlos, a Capital Nacional da Tecnologia onde poucas instituições resistem...

Já se deu conta da importância de adquirir informações geradoras de conhecimento? A porta de entrada para que isto aconteça são os livros, a leitura periódica e minuciosa será o degrau fundamental pois será através dos livros que você descobrirá todo o encantamento de desejos, vontades, paixões que até então estavam escondidas. Bendito aquele que semeia livros e faz o povo pensar (Castro Alves). Livros não mudam o mundo: os livros só mudam as pessoas e serão as pessoas, que mudarão o mundo (Mário Quintana). Enfim, o livro traz a vantagem de a gente estar só e ao mesmo tempo, acompanhado. Que tal ler um livro hoje?

* O autor é Professor da Rede Estadual de Ensino, Cientista Político, Cientista Social e Antropólogo pela UFSCar- Universidade Federal de São Carlos. Graduando em História pela UNIP -Universidade Paulista, Assessor Parlamentar e apaixonado pela vida. É colunista dos sites: São Carlos Agora, Sucesso São Carlos, Região em Destake, São Carlos Dia e Noite e da Revista Ponto Jovem. Idealizador e Coordenador da Ação Social “Unidos Somos Fortes”.

