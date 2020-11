LATAM cria tecnologia com Luz Ultra Violeta (UV - C) para higienização de aeronaves com o apoio técnico-científico dos pesquisadores do Instituto de Físicade São Carlos – CEPOF – USP

Tecnologia (robô autônomo) com Luz Ultra Violeta (UV- C) sendo aplicada no interior de avião na LATAM com o acompanhamento e apoio dos pesquisadores do CEPOF – IFSC- USP - Crédito: Latam

A Companhia LATAM Airlines Brasil com o apoio e desenvolvimento técnico do seu Centro de Manutenção (MRO) localizado em São Carlos, desenvolveu e testou com o apoio técnico-científico do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – Instituto de Física de São Carlos – USP,uma inovadora tecnologia em forma de equipamento móvel e autônomo, que faz a higienização das superfícies internas das aeronaves, ampliando a segurança e higienização das mesmas de forma eficiente. A tecnologia é aplicada para combater inclusive o Corona Vírus – Covid 19, principal problema na atualidade quando estamos em ambientes confinados, e devido sua eficiência, somada aos demais procedimentos de higienização e sanitários, chega-se ao resultado positivo com a eliminação de até 99,9 % dos vírus e bactérias a bordo dos aviões. Destacando que os ensaios e testes fanais da aplicação e eficiência desta tecnologia foram realizadosno Centro de Manutenção (MRO) da LATAM em São Carlos.

Baseada em estudos e pesquisas a nível nacional e internacional, e com parâmetros técnicos científicos sobre o uso e aplicação da tecnologia da Luz Ultra-violeta (UV-C) para a higienização de superfícies e ambientes, a equipes de engenharia e técnica da LATAM passou a desenvolver um protótipo que atendessemas necessidades da Companhia, podendo ser aplicado em aeronaves com eficiência e a custos menores que as tecnologias/equipamentos existentes no mercado, com características próprias para alcançar os resultados de eficiência desejados.

A inovação que resultou no “ robô autônomo de UV-C” contou, durante o seu processo de desenvolvimento e pesquisa, com a participação e parceria dos pesquisadores do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT – IFSC – USP , e com a coordenação do diretor e pesquisador Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, que com sua equipe fizeram os ensaios técnicos científicos no interior de aeronaves da LATAM, contando com o constante apoio e participação da equipe técnica e de engenharia da LATAM.

A tecnologia com UV –Caplicada pela LATAM integra as demais medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e as Instituições de Transporte Aéreo, a exemplo da Associação Internacional de Transporte Aéreo, que somam forças e ações no combate a esta pandemia.

Fontes: Kleber Chicrala – Coordenação de Jornalismo Científico do CEPOF –INCT – IFSC –USP e Rui Sintra – Assessoria de Comunicação IFSC/USP e Diretoria do IFSC – CEPOF – USP e Companhia LATAM Airlines Brasil.





