Laboratórios de ensino de física – Instituto de Física de São Carlos – USP: tradição e qualidade no ensino e pesquisa

A tradição no ensino e pesquisa do Laboratório Avançado de Física, no edifício do Instituto de Física de São Carlos – USP - Laboratórios de Ensino de Física” (LEF), é equipado com inúmeros experimentos e equipamentos que estão à disposição dos pesquisadores, professores e alunos.

Denominado “Prof. Dr. Máximo Siu Li”, esse laboratório dedicado ao ensino e a pesquisa e atividades técnicas educativas em geral, tem fundamental importância na missão do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – USP, por onde passaram e passam inúmeros nomes da ciência, da pesquisa, do ensino, e da inovação.

A infraestrutura laboratorial para ensino e pesquisa do IFSC – USP é alicerçada em um conjunto de serviços fundamentais( apoio técnico) e equipamentos específicos, que visam o desenvolvimento educacional em geral e de pesquisa , dentro de uma tradicional e conceituada Universidade (USP), ajudando e apoiando os professores/pesquisadores em suas aulas e ensaios, e os alunos graduando e pós graduando em diversas área do conhecimento, inclusive da física.

A idealização e implementação dos experimentos que compõem esse laboratório, como em outros, contaram com a participação e dedicação de diversos professores/pesquisadores do IFSC – USP, dentre eles o Prof. Dr. Máximo Siu Li. Sendo que neste laboratório em destaque, as salas tem uma temática específica, com seus diversos tipos de experimentos, somado a um corpo técnico capacitado, a exemplo dos que foram e estão neste, e em outros laboratórios, sendo: Marcos Semenzato, Leandro Oliveira, Danielle Santini, Amauri, Ércio, Antenor Fabbri e Cláudio Boense Bretas.

O Prof. Dr. Máximo Siu Li, graduou-se em Ciências (Física) pela Universidad Nacional de Ingenieria – Perú (1968), mestrado em Física pelo Instituto de Física de São Carlos - USP (IFSC/USP) (1973), e doutorado em Física pelo mesmo Instituto (1978). Soma-se a experiência na área de Física, com ênfase em Física da Matéria Condensada, estudo de defeitos em sólidos, propriedades ópticas, elétricas e fotoestruturais, filmes finos por evaporação PVD, filmes finos por spin coating, absorção óptica e fotoluminescência até baixas temperaturas, e em diversos tipos de materiais, isolantes e semicondutores, cristalinos, amorfos, nanoestruturados.

Fontes: Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico - Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP , Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC-USP, e Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP.