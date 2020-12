Justiça anula multa de creditamento de ICMS

Primeiramente cumpre esclarecer que muitas vezes o fisco por entender que o creditamento de ICMS realizado pela empresa é inidôneo realiza em âmbito administrativo a lavratura de auto de infração e imposição de multa (AIIM) e impões altas multas ao contribuinte.

Nesses casos é importante proceder a uma avaliação minuciosa sobre o auto de infração lavrado, pois, muitas vezes o AIIM pode ser anulado visto que foi lavrado equivocadamente, deixando de observar a boa fé e prova da regularidade das operações.

Quanto ao caso concreto após lavratura de auto de infração e imposição de multa o advogado Augusto Fauvel de Moraes ajuizou ação anulatória de debito fiscal face a Fazenda Pública do estado de São Paulo, por haver sido lavrado AIIM em nome da empresa, onde o fisco alega creditamento inidôneo do tributo ICMS, arguindo que houve simulação.

No entanto Fauvel de Moraes alegou que não houve simulação e que a empresa agiu amparada pela boa fé, como podemos notar o §1° item 4 do artigo 59, estatui que o contribuinte emissor da nota fiscal deve estar em situação regular perante o fisco na data da operação ou prestação e esteja inscrito na repartição fiscal competente, se encontre em atividade no local indicado, de forma que a empresa estava em situação regular.

Posteriormente a perícia realizada comprovou a regularidade das operações e creditamento e veio corroborar com o alegado pela empresa, confirmando que não houve simulação no creditamento do ICMS.

(*) O autor é advogado, sócio do Escritório Fauvel e Moraes Sociedade de Advogados, Especialista em Direito Tributário pela Unisul, Pós Graduado em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, MBA em Gestão de Tributos pela Unicep, Fundador e Ex Presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB/SP (2011/2018), Diretor da Andmap Associação Nacional de Direito Marítimo, Aduaneiro e Portuário, atual Presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB em São Carlos.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

