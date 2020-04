Isenção do Imposto de Renda no ganho de capital na venda de imóveis

Primeiramente cumpre destacar que tivemos a prorrogação do prazo de entrega da DIRPF para o dia 30/06/2020.

Assim, destaco importante assunto que causa duvida que é à isenção do ganho de capital na venda de imóveis. O ganho de capital ocorre quando há diferença no valor de uma compra e sua consequente venda.

Nesses casos, faz-se necessário o pagamento de uma alíquota de 15%, conhecida como lucro imobiliário sobre a diferença e ganho obtido. Porém, se nessa transação o imóvel foi vendido por um valor inferior ao comprado, não é devido o imposto.

Existem ainda hipóteses de isenção do Imposto de Renda sobre ganho de capital na venda de imóveis, vejamos:

1 - Nos casos em que o proprietário comprar outro imóvel, até 180 (cento e oitenta) dias após a transação, desde que o novo imóvel seja mais caro que o vendido. Lembrando que este benefício somente poderá ser utilizado uma vez a cada cinco anos;

2 - Quando inexistir venda de outro imóvel, tributável ou não, no valor de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil) reais, nos últimos cinco anos. Neste caso, vale para qualquer tipo de bem, esteja localizado em zona urbana ou rural, independente se a posse for individual, em comunhão ou condomínio;

3 - Para bens adquiridos antes do ano de 1969, há também a dispensa de qualquer pagamento de Imposto de Renda por ganho de capital;

Exceto nos casos em que há isenção, o imposto deve ser pago logo que a venda tive sido efetuada. Quando o contribuinte for realizar a declaração, se tiver comprado ou vendido um imóvel no ano de 2019, além de incluir a transação na ficha de “bens e direito”, também precisará acessar a plataforma do “Programa de Apuração de Ganhos de Capital da Receita Federal”, a fim de incluir todos dados referentes à operação financeira (a exemplo da forma de pagamento, valores e informações técnicas do imóvel).

Assim, importante que o Contribuinte se atente as regras em razão do cruzamento de dados e possíveis inconsistências, as quais podem resultar em penalidades previstas em Lei.

