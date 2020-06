Primeiramente cumpre destacar que a discussão da acerca da incidência ou não do IPI na revenda de mercadorias importadas há décadas vem sendo debatida pelos tribunais.

Após uma reviravolta do tema no STJ, o STF começou no dia 05/06/2020 julgar de forma definitiva o tema em tema de repercussão geral, o que trará uma decisão segura e definitiva sobre o relevante tema para os importadores brasileiros.

Neste julgamento iniciado dia 05/05 no STF o contribuinte começou levando a melhor com voto do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela inconstitucionalidade da incidência do IPI na saída do estabelecimento importador para a comercialização no mercado interno.

Como fundamento em seu voto, o Relator considerou que o artigo 153 da Constituição estabelece como competência da União instituir imposto sobre produtos industrializados. Afirmou ainda que o STF tem entendido que "o fato gerador do imposto não é a industrialização propriamente dita, mas o negócio jurídico a envolver o resultado de um processo produtivo".

Isso porque, uma vez desembaraçado o produto e não se observando a seguir processo de industrialização, surge imprópria nova incidência quando da saída da mercadoria, por representar burla ao desenho constitucional do imposto, havendo necessidade de tratamento isonômico da atividade econômica.

Posto isto, vamos acompanhar a continuidade do julgamento podendo o precedente servir de importante ferramenta de redução e recuperação do IPI pago indevidamente pelas empresas nos últimos 5 anos.

(*) O autor é advogado, sócio do Escritório Fauvel e Moraes Sociedade de Advogados, Especialista em Direito Tributário pela Unisul, Pós Graduado em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, MBA em Gestão de Tributos pela Unicep, Fundador e Ex Presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB/SP ( 2011/2018) , Diretor da Andmap Associação Nacional de Direito Marítimo, Aduaneiro e Portuário, atual Presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB em São Carlos.

Esta coluna é uma peça de opinião e não necessariamente reflete a opinião do São Carlos Agora sobre o assunto.

