Inteligência Artificial para produção da melhor cerveja possível: Não é magia, é Tecnologia!

A introdução da Inteligência Artificial (IA) na produção de cerveja tem desafiado a tradição de depender de mestres-cervejeiros experientes. Um projeto inovador desenvolvido pelo CEPOF – INCT - IFSC-USP em parceria com duas startups em São Carlos, a BR Tecnologia em Bebidas e a Spectra Tech Pesquisa e Desenvolvimento, está mudando a forma como a cerveja de alta qualidade é produzida.

Um novo equipamento foi criado, um espectrômetro industrial para reações em fluxo contínuo, capaz de analisar minuciosamente todas as etapas de produção da cerveja dentro dos tanques. Utilizando sinais infravermelhos que atravessam a cerveja, o equipamento alimenta um computador com um sistema de IA que interpreta esses sinais em relação à qualidade esperada. Ao monitorar constantemente esses sinais, o computador toma decisões em tempo real para ajustar as condições durante o processo de produção, garantindo assim que o resultado final seja a melhor cerveja possível.

O Professor Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, docente e pesquisador do IFSC/USP e Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP e da EMBRAPII – Unidade de São Carlos, afirma que essa técnica é promissora não apenas para a produção de cerveja, mas também pode revolucionar a indústria de alimentos como um todo, além de ter aplicações na produção de fármacos e extração de essências naturais.

O grupo de empresas e pesquisadores envolvidos já depositou as patentes relacionadas às técnicas e equipamentos mencionados, e agora estão em busca de grandes parceiros e usuários interessados em adotar essa tecnologia brasileira de ponta.

Essa nova abordagem, que combina a experiência dos mestres-cervejeiros tradicionais com a precisão e agilidade da IA, promete elevar a qualidade da produção de cerveja a patamares ainda mais altos, abrindo portas para novas possibilidades na indústria de alimentos e em outros setores relacionados.

Para demonstrar o poder que IA tem para mudar nossas vidas, o texto acima foi gerado pelo ChatGPT com base em excertos de outros textos escritos por um dos profissionais envolvidos no desenvolvimento desse projeto ambicioso, o físico e técnico em eletrônica Marcos Miotti (foto), que atua especificamente na interface entre a programação da IA e os procedimentos industriais da cervejaria. Os demais envolvidos no projeto são: os físicos Éverton Estracanholli (BR Tecnologia em Bebidas) e Michał Hemmerling (Spectra Tech), o primeiro responsável pelo desenvolvimento do espectrômetro e o segundo pela codificação dos programas inteligentes, e o engenheiro químico Renato Evangelista, idealizador do método de controle de processos por IA, e o já citado diretor do projeto, Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato.

Fontes: Marcos Miotti – Físico e técnico em eletrônica - LIEPO – CEPOF – INCT – IFSC – USP, Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP, e Ms. Kleber Jorge Savio Chicrala – Difusão Científica e Jornalismo Científico do CEPOF – INCT – IFSC – USP



Entrevistado/Autor: Marcos Miotti – Físico e técnico em eletrônica - LIEPO – CEPOF – INCT – IFSC - USP