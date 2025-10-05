Instituto " Walter Bagnato " uma referência em Ciência, Tecnologia e Inovação

Walter Bagnato era um empreendedor local, alguém que acreditava muito na combinação entre técnica, qualidade e dedicação. Ele teve uma oficina de cromagem e São Carlos – SP e atendia toda a região, onde fez trabalhos de galvanoplastia, inicialmente de forma bastante artesanal, que com dedicação e muito trabalho constituiu uma família tradicional, onde entre os filhos está o renomado pesquisador da USP – Instituto de Física de São Carlos (IFSC), Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato. Dentro de proposta italiana: “mão na massa”, ou seja, no dedicado trabalho, ele se tornou uma referência em seu ofício. Sua oficina serviu como ponto de apoio para invenções e iniciativas que mais tarde se desenvolveriam, como por exemplo para a MMO Optics, uma empresa de alta tecnologia em óptica sediada em São Carlos-SP. Quando surgiu a necessidade de usar espaço para fabricar componentes de microscópio e outras tecnologias ópticas, ele cedeu parte de sua oficina sem cobrar aluguel, poisacreditava que era importante colaborar para novas ideias e inovações.

O Instituto Walter Bagnato

Em 2017 foi inaugurado o Instituto Walter Bagnato, junto à fábrica da MMO em São Carlos. A criação foi uma forma de homenagear esse espírito empreendedor, generoso e visionário de Walter. O instituto simboliza algo que vai além de tijolos: representa a crença de que ciência, técnica, empreendedorismo e responsabilidade social podem e devem caminhar juntos.

Impacto: o que ele representa para São Carlose Região

O Instituto carrega a memória de um homem comum que fez coisas grandes. Isso inspira pessoas da região a verem que nem sempre a educação formal ou os recursos abundantes são o mais importante, e sim osvalores como coragem, empenho, generosidade e abertura para colaborar contam muito.

Fomento à inovação

Ao ceder espaço para ideias novas, ao apoiar empreendimentos como o de microscópios artesanais epara novas tecnologias na área da óptica e da Fotônica, Walter Bagnato plantou uma semente de inovação. O Instituto que leva seu nome é parte desse legado,mostrando que a inovação pode ser construída localmente, com raízes na comunidade, e produzir desenvolvimento tecnológico e social. Na verdade, temos no jornalismo a obrigação e o dever de preservar a memória de pessoas pioneiras e dedicadas como Walter Bagnato, a qual conheci e o pude entrevistar nesses anos de trabalhos jornalísticos.

Fontes: mmo.com.br ; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador CEPOF – INCT – IFSC – USP e membro do Grupo de Óptica ; e Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC - USP