Instituto de Física de São Carlos – USP - Grupo de Óptica “Milton Ferreira de Souza” leva o nome de um importante cientista brasileiro: Prof. Dr. Milton Ferreira de Souza

Mas quem é este cientista do IFSC – USP que tanto fez para o desenvolvimento científico brasileiro, e inclusive ajudou inúmeros “Jovens Cientistas” em suas carreiras ? Para o Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, coordenador do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica e pesquisador renomado do IFSC – USP – Grupo de Óptica , o Prof. Milton Ferreira, como é conhecido, é uma pessoa única e relevante para a ciência e para o Brasil, e soma inúmeros predicativos e trabalhos de destaque para a ciência brasileira e mundial.

Um pouco do Professor Dr Milton Ferreira de Souza

Possui graduação em Bacharelado em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1953) e doutorado em Física São Carlos pela Universidade de São Paulo (1968). Aposentado pela Universidade de São Paulo, da qual é Professor Emérito, sendo atualmente Professor Visitante desta instituição. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Materiais, atuando principalmente nos seguintes temas: zircônia, alumina,halogenetos alcalinos, água confinada, géis, polímeros e sólidos hidrofílicos. Com auxílio do CNPq-Finep, criou a Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos (1984) da qual derivaram grandes empresas (Opto-Eletrônica SA, Cerauto Ltda). Atuou em diversas linhas de pesquisa com destaque à pesquisa em celulose, gesso e géis.

Juntamente com ex alunos e técnicos criamos a Optoeletrônica em 1985 focada para o trabalho em óptica nas áreas de laser, filmes finos, equipamentos optoeletrônicos, e componentes ópticos. A criação se deu no âmbito da Fundação Parque de Alta Tecnologia instituída pelo CNPq, Fiesp e Prefeitura Municipal de São Carlos. A criação se deu sem aporte de capital dos sócios mas com recursos advindos de consultoria e fabricação de componentes ópticos especiais, implantou a linha de filmes finos, fabricação de lasers e desenvocvimento de produtos ( entre eles um leitor de código de barras), dentre inúmeros outros trabalhos e publicações científicas, e participação em instituições de pesquisas no Brasil e no exterior.

Prêmios e títulos

2008

Medalha do Conhecimento, categoria Empresários / Executivos, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com apoio da CNI, SEBRAE, TEDI.

2006

Professor Emérito, Instituto de Física de São Carlos - USP.

2005

Medalha eng. Paulo de Frontin, Universidade Federal do Ceará.

2003

Prêmio Ciência e Tecnologia de São Carlos - categoria sênior, Prefeitura Municipal de São Carlos.

1997

Ordem Nacional do Mérito Científico -Comendador, Academia Brasileira de Ciências.

1991

Personalidade do ano na área de novos materiais, Associação dos Engenheiros do Estado de São Paulo.

1987

Ordem Nacional do Mérito Científico, clasee comendador, Ministério da Ciência e Tecnologia.

1968

Paraninfo, Alunos do Curso de Engenharia da UFC.

1952

Prêmio Prof. Djalma Hasseman, Curso de Química-UFRJ.

Saiba mais sobre este importante cientista brasileiro pesquisando seus trabalhos e realizações pela internet, a qual poderá entender muito mais sobre a sua nobre pessoa.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP – Membro do Grupo de Óptica; http://lattes.cnpq.br; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica