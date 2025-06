Instituto de Física de São Carlos (IFSC) - USP abre laboratórios ao público e aproxima a física quântica da sociedade

São Carlos (SP) – 25 de junho de 2025 – Na tarde da última quarta-feira do dia 25 do corrente mês, o Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) promoveu uma iniciativa educativa e dinâmica com o evento intitulado “Casa Aberta IFSC/USP – Física Quântica em Ação”, onde abriu os Laboratórios de Física Moderna ao público em geral com o objetivo de desmistificar a física quântica e tornar seus conceitos acessíveis a todas as idades.

A ação, que reuniu cientistas, professores e alunos dos cursos de bacharelado do IFSC, e escolas públicas e privadas, permitiu que aos visitantes explorassem de perto diversos experimentos e demonstrações interativas. Em clima de curiosidade e entusiasmo, os participantes puderam vivenciar aplicações práticas da física moderna, ampliando sua compreensão sobre os fenômenos quânticos que moldam tecnologias do presente e do futuro.

A escolha do tema se alinha à celebração global do Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica, instituído em 2025 com o propósito de promover a educação científica e destacar o papel transformador da física quântica em áreas como computação, criptografia, sensores e comunicações.

Com portas abertas e linguagem acessível, o IFSC/USP reforçou sua missão de aproximar a ciência da sociedade e incentivar o interesse de jovens e adultos pela pesquisa científica, especialmente em um campo que está na vanguarda do conhecimento contemporâneo.

Esta iniciativa educativa teve o apoio do Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF) – INCT - IFSC – USP, coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, em suas atividades de difusão científica.

Fontes: Rui Sintra – Assessoria de Comunicação – IFSC/USP; Prof. Dr. Sebastião Pratavieira – CEPOF – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica; Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – INCT – IFSC – USP e Membro do Grupo de Óptica; Pesquisadores do IFSC – USP; e Me Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica