Inovações tecnológicas em laser e terapia combinada na reabilitação

Entrevistada: Profa. Dra. Fernanda Rossi Paolillo

A dor aumenta com o uso e é aliviada pelo repouso. Então, pacientes com dor evitam movimentos. Geralmente, a fraqueza muscular é atribuída à dor e desuso, causando redução da funcionalidade. Por sua vez, isso resulta em um comprometimento gradual de sua condição física, reduzindo, por exemplo, a força, flexibilidade e a realização de atividades de vida diária. O Laser e a Terapia Combinada com Estímulo Mecânico no processo de reabilitação são fundamentais para saúde e tratamento de diversas patologias.

Para o melhor entendimento das tecnologias a Profa. Dra. Fernanda Rossi Paolillo explica cada uma delas: O Laser é um acrônimo originado do inglês Light Amplification by Stimulated Emisson of Radiation, que significa luz amplificada por emissão estimulada de radiação. O laser aumenta a síntese de ATP (que é a energia para o nosso corpo) e com isso reduz o processo inflamatório e acelera a reparação tecidual, além de gerar efeito analgésico. A vacuoterapia é caracterizada pela aplicação de ventosa que gera pressão negativa por mecanismo a vácuo, resultando na mobilização da pele e dos tecidos adjacentes promovendo a liberação miofascial, também melhora a circulação sanguínea, eliminação das toxinas e redução da inflamação. Os roletes massageadores geram pressão positiva e permitem a liberação miofascial, redução da dor e melhora da circulação sanguínea. O ultrassom é uma forma de onda mecânica (acústica) e no nosso corpo se transforma em energia molecular, o que resulta na redução do processo inflamatório e da dor, além de relaxar a musculatura e acelerar a reparação tecidual.

Motivada pelas novas tecnologias desenvolvidas em São Carlos no Instituto de Física de São Carlos na Universidade de São Paulo (IFSC-USP) - Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF), coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato, em parceria com a empresa MMOptics, a Profa. Dra. Fernanda Rossi Paolillo coordenou uma pesquisa na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) na Unidade Passos, que foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

Nesta pesquisa na UEMG mais de 100 pacientes com dores nas costas foram tratados com as novas tecnologias. De acordo com a Professora o tratamento da dor nas costas é relevante, pois aproximadamente 80% da população mundial já teve, tem ou terá dores nas costas. A pesquisa teve como objetivo investigar os efeitos da aplicação sinérgica do laser com sistemas mecânicos em pessoas com dores nas costas. As avaliações biomecânicas e cinesiológicas realizadas foram avaliação da dor, força, flexibilidade, mobilidade, qualidade de vida e bem-estar. Foi constatado que a aplicação sinérgica do laser com sistemas mecânicos [pressão negativa por vácuo (Vacum Laser), pressão positiva por roller (Laser Roller) e Ultrassom (Recupero)] reduziu a dor e aumentou a força, flexibilidade e mobilidade, principalmente a terapia de laser e pressão negativa. Portanto, os efeitos sinérgicos da fotobiomodulação a laser combinados com sistemas mecânicos potencializam os efeitos terapêuticos, devido à liberação miofascial, relaxamento muscular, ações sobre os mecanismos de inibição de dor (analgesia) e modulação do processo inflamatório.

Fontes: Profa. Dra. Fernanda Rossi Paolillo é Coordenadora de Transferência de Tecnologia do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e Professora de Biomecânica e Cinesiologia da UEMG Unidade Passos. Também é Professora no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL); Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato - Coordenador do CEPOF - INCT - IFSC - USP; Me Kleber Jorge Savio Chicrala - Jornalismo Científico e Difusão Científica - CEPOF - INCT - IFSC - USP



Profa. Dra. Fernanda Rossi Paolillo é Coordenadora de Transferência de Tecnologia do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e Professora de Biomecânica e Cinesiologia da UEMG Unidade Passos. Também é Professora no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).