Indeferido no INSS: o que isso significa e o que fazer quando seu benefício é negado

Você fez um pedido de aposentadoria ou outro benefício no INSS e, ao consultar o resultado, apareceu a palavra “indeferido”?

Calma, isso não é o fim do caminho. Entender o que significa e saber como agir pode fazer toda a diferença para reverter essa decisão.

O que quer dizer “indeferido”?

Em termos simples, indeferido significa negado. Ou seja, o INSS entendeu que o seu pedido não preencheu os requisitos exigidos por lei — seja por falta de documentos, erro de informação, ou até mesmo por falha do próprio sistema.

Mas isso não quer dizer que você não tenha direito. Muitas vezes, o benefício é negado por motivos formais ou equívocos do INSS que podem ser corrigidos.

Por que o INSS nega pedidos de benefícios?

Existem várias razões que levam ao indeferimento. As mais comuns são:

1. Falta de documentação adequada

Muitos pedidos são negados porque os documentos enviados estão incompletos, rasurados ou não comprovam o que se pretende demonstrar.

Por exemplo, uma carteira de trabalho com datas ilegíveis ou um laudo médico antigo pode gerar indeferimento.

2. Não cumprimento dos requisitos legais

Em alguns casos, o segurado realmente ainda não atingiu o tempo mínimo de contribuição ou a idade necessária para se aposentar.

Também é comum o indeferimento em pedidos de pensão por morte quando o INSS entende, de forma equivocada, que o falecido não tinha mais qualidade de segurado — algo que pode ser contestado, já que muitas vezes existe período de graça não considerado.

3. Inconsistências nas informações

Diferenças entre o que consta no CNIS, na carteira de trabalho e nos comprovantes apresentados podem gerar desconfiança e negativa.

O ideal é que as informações sejam coerentes e se reforcem mutuamente.

4. Erros no preenchimento do requerimento

O sistema do INSS é confuso e muitos segurados acabam escolhendo o benefício errado ou inserindo dados incorretos.

Um simples erro no CPF, tempo de contribuição ou tipo de aposentadoria pode ser suficiente para gerar indeferimento.

5. Falhas do próprio INSS

Nem sempre a culpa é do segurado.

Há muitos casos em que o indeferimento ocorre por erro de análise, falha no sistema ou interpretação equivocada da lei.

Situações como tempo especial não reconhecido, cálculo de contribuição errado ou desconsideração de períodos rurais são exemplos clássicos.

Como saber o motivo do indeferimento

O caminho mais rápido é acessar o portal Meu INSS (ou aplicativo) e verificar o histórico do pedido. Lá consta o motivo da negativa.

Se preferir, também é possível ligar para o número 135 e solicitar as informações.

Saber o motivo é essencial para decidir os próximos passos — se vale recorrer, corrigir algo ou iniciar um novo pedido.

O que fazer após o indeferimento

Existem três caminhos possíveis:

1. Recorrer administrativamente

Você pode entrar com recurso no próprio INSSem até 30 dias após o indeferimento.

É importante anexar novas provas ou corrigir eventuais erros, como documentos faltantes ou divergências de informação.

2. Ingressar com ação judicial

Se o recurso for negado ou o caso exigir uma análise mais justa, é possível buscar a via judicial.

Na Justiça, o processo é analisado por um perito (benefícios incapacidade) e um juiz, o que aumenta significativamente as chances de reconhecimento do direito.

Muitos benefícios indeferidos pelo INSS são concedidos judicialmente — especialmente quando há falhas na análise administrativa.

3. Fazer um novo pedido

Em algumas situações, o melhor caminho é refazer o pedido, principalmente se o anterior foi feito de forma incorreta ou antes de completar todos os requisitos.

Como evitar que o benefício seja negado

Algumas atitudes simples podem reduzir bastante o risco de indeferimento:

Verifique se você realmente já cumpre os requisitos legais;

Organize toda a documentação de forma clara e atualizada;

Preencha corretamente o pedido no Meu INSS;

Peça orientação de um advogado previdenciário antes de protocolar o pedido — isso evita erros que o sistema não perdoa.

E se o INSS estiver errado?

Se você tem certeza de que cumpre os requisitos, não aceite o indeferimento sem questionar.

A experiência mostra que muitos segurados perdem benefícios por não recorrerem a tempo, e o erro do INSS pode ser corrigido, tanto no recurso administrativo quanto na Justiça.

Conclusão

Receber a notícia de que o pedido foi indeferido é frustrante, mas não é o fim.

Na maioria das vezes, há solução — basta identificar o motivo e agir corretamente.

Cada caso tem uma estratégia diferente: às vezes é corrigir um detalhe, às vezes é recorrer ou entrar na Justiça.

O importante é não desistir do seu direito.

