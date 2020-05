Incertezas: como lidar com elas

Tudo mudou e muito rápido. Muitos têm estado saudosos do cotidiano anterior, da rotina bem estabelecida, das dinâmicas conhecidas e repetidas que até traziam certa monotonia ao ritmo cadenciado das experiências, reforçando a falácia da sensação de controle. Falácia, pois na essência da vida as incertezas e o descontrole sempre fizeram parte. O que se transformou foi a manifestaçãoda intensidade das incertezas. Outrora, embora tenha sido outro dia mesmo, as incertezas estavam presentes, mas de formas muito mais suaves e sutis. Ao passo que deste tempo para a atualidade, a presença das incertezas é marcante, pungente até mesmo invasiva – elocubrando previsões nada agradáveis na grande maioria das vezes. Ao longo da vida, muitas experiências pessoais trazem fases instáveis e mudanças de ciclo diversas. Atualmente, pela pandemia, essa instabilidade vem para todos e os desconfortos bem como as possibilidades e novidades também se tornam experiências partilhadas coletivamente e no mesmo momento, embora cada um seja afetado pela crise de maneiras específicas.

A única certeza que temos no momento é de que tudo é incerto. Parece paradoxal afirmar isso, mas a realidade é essa desafiadora trama sobre a qual não se sabe (mais) o script e nem a próxima cena. Algum dia soubemos? Talvez não. Mas temos a tendência de pensar que sim, buscando muitas vezes nas estruturas de rotina e realidade externas a sensação de segurança que até pode ser fortalecida com elementos fora de nós – mas que precisa de preferência estar internalizada e sustentada pelo mundo interno, potencializando o atravessamento de fases de crise de forma a observar também as grandes possibilidades de recriação.

Segurança e aventura são elementos que devem estar presentes e operantes frente a muitos estágios da vida, envolvendo a capacidade de decisão que precisa estar em movimento. Em momentos desafiadores, a capacidade de decidir e concretizar as decisões tornam-se imperativos que dinamizarão a passagem para as fases posteriores. A capacidade equilibrada de discriminar quando é necessário se proteger ou se arriscar nas experiências é algo decorrente de fatores como a história de vida, como foram exercidas as funções materna e paterna dos cuidadores e como foram recebidas pela criança nos primórdios, considerando também outros efeitos concorrentes ao longo da formação emocional infantil, incluindo qual o significado para cada indivíduo da sensação de segurança e do arriscar-se, adaptar-se e inovar – sempre compreendendo que fatos pregressos e a interpretação dos indivíduos acerca dos fatos constroem formas de responder à realidade que será avaliada de acordo com o sentido dado por cada um para a vida e para os acontecimentos. Ao passo que a segurança geralmente é alicerçada pela função materna obtida na infância, a capacidade de ir para a vida, “atirar-se” advém da função paterna. São polaridades que se complementam e são igualmente importantes para decisões saudáveis frente aos contextos desafiadores da vida. Segurança e aventura presentes e fortalecidas fazem a vida pulsar e o equilíbrio entre uma e outra frente a cada demanda da existência, traz recursos muito potentes para o desenvolvimento da inteligência emocional. Para lidar com as incertezas, cabem ainda os seguintes apontamentos:

- Praticar o autoconhecimento: é a principal ferramenta para observar as características internas, perceber fragilidades que podem ser desenvolvidas com as “novidades” que chegam, assim como fortalecer potencialidades já existentes, solidificando a autoconfiança.

- Encarar os medos: as incertezas muitas vezes remetem à sensação de vazio. Como muitas coisas permanecem instáveis em fases assim, o vazio quase sempre é interpretado como incômodo e insegurança. É como ver uma folha branca de papel. Podemos nos concentrar nas “ausências” que este vazio traz ou podemos ver como um espaço de infinitas possibilidades de preenchimento e novas construções.

- Focar no presente: o presente é a única temporalidade possível para a ação e quando bem observado, dá importantes sinais para as decisões necessárias em cada momento da crise. Com a energia no presente, muitas coisas se clareiam e torna-se possível alcançar mais criatividade para encontrar “saídas” e caminhos para o enfrentamento do momento.

- Permanecer na função adulta: medos, inseguranças, lidar com as incertezas de forma a vê-las como maiores do que as próprias capacidades de enfrentamento são sentimentos e ações da criança interior. Se estiverem muito fortes essas sensações, são importantes indícios de que o confronto com a realidade atual pode apresentar ressonâncias com os traumas infantis. Convém então acolher a criança internamente e trazer as decisões e comando sempre para o adulto em nós que é perfeitamente capaz de lidar com situações desafiadoras.

Por fim, as incertezas podem indicar abertura, invenção, novos tempos, novos rumos. As gaiolas podem parecer mais confortáveis, mas nada mais bonito do que alçar o voo, descobrir novas paisagens, ver novos cenários se descortinarem e trazerem os encantos dos mistérios e das novas realidades. Os presentes dessa jornada indescritível chamada Vida.





