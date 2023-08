Imagine uma IA a treinar outra IA - Só mesmo em São Carlos

Imagine uma Inteligência Artificial (IA) ser programada para treinar outra IA. Não! Não é ficção científica, já que isso está sendo desenvolvido no Instituto de Física de São Carlos (USP). Chamado RADAM, a nova IA foi especialmente concebida para identificar padrões complexos, essencialmente constituídos por imagens que se encontram inseridas em um universo de informações visuais, mas que não apresentam um núcleo informativo definido. Complicado de entender? Nem por isso... Vamos ver... Tome-se o exemplo de alguém estar passeando pela cidade de São Carlos, onde poderá ver os detalhes dos prédios, dos carros, das ruas e praças, percebendo todos os pormenores de suas informações visuais. Agora, se esse alguém estiver sobrevoando a cidade, já não consegue ver com nitidez os detalhes de tudo o que viu quando passeava na cidade. Por último se essa mesma pessoa pudesse subir ao nível de um satélite, então todos os detalhes sumiriam; e é essa situação a que se dá o nome de padrão complexo. Ou seja, a imagem tem tanta informação que não é apenas distinguir os carros, as ruas ou as praças, mas sim observar, por exemplo, a quantidade de carros existente numa rua onde existe a informação de que tem, ou que poderá vir a ter um congestionamento.

Outro exemplo vem através de uma célula. Vamos pensar na hipótese de um tumor. Se você olhar uma única célula em particular e ampliar a imagem, o que você observar não vai dizer muito. Contudo, se você pegar em um fígado, e observar uma região grande em um tecido onde está envolto um tumor e observar o padrão formado por todas aquelas células em volta dos núcleos, você poderá analisar se tem ou não algum problema ali. Resumidamente, o que os cientistas do Instituto de Física de São Carlos fizeram foi criar uma IA que codifica - ou enxuga - o aprendizado para outra IA. Ou seja, eles pegaram uma IA, que é enorme, extraíram os conhecimentos dela e que foram mais importantes para a tarefa que eles se propuseram fazer, e com isso criaram uma IA menor, que será muito mais fácil de treinar: ou seja, um processo de otimização.

Além de poder ser utilizada em imagens de microscopia em biologia, ciência dos materiais ou mesmo em medicina, onde por histologia pode ser realizado o diagnóstico de tumores e outras patologias, o RADAM também está indicado para o controle de pragas, qualidade de frutas, imagens de satélites, e qualidade de processos industriais, tudo isso em imagens ampliadas. Enfim, as texturas visuais são padrões complexos, encontrados no mundo real em diversas aplicações, sejam elas na ciência, na indústria ou na medicina. Esta inovação está já sendo catalogada como a primeira do gênero no mundo, abrindo inúmeras portas para mais pesquisas dentro dessa área do conhecimento. Só mesmo em São Carlos é que se chega a este nível científico.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

