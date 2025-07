IFSC/USP São Carlos abre seleção de pacientes com diabetes tipo 2 para tratamento inovador com laser

O Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) está com inscrições abertas para a seleção de pacientes com diabetes tipo 2 interessados em participar de um projeto de pesquisa sobre um tratamento inovador com laser. A iniciativa faz parte de um estudo que busca avaliar os efeitos terapêuticos da técnica conhecida como ILIB (Irradiação Intravascular com Laser), aplicada de forma não invasiva.

A ILIB consiste na emissão de luz laser vermelha sobre a artéria radial, localizada no pulso, por meio de um dispositivo, ou seja, sem a necessidade de cortes ou perfurações de agulhas. A irradiação de luz penetra na pele e atinge a corrente sanguínea, promovendo efeitos sistêmicos que podem auxiliar no equilíbrio metabólico e na resposta imunológica.

Segundo os pesquisadores do projeto, os objetivos principais do tratamento são o controle mais eficaz da glicemia, além de melhorar a qualidade de vida dos participantes por meio da redução de sintomas associados ao diabetes tipo 2. Entre os benefícios esperados estão: o fortalecimento da imunidade, a melhora na qualidade do sono, o controle da pressão arterial, bem como a prevenção de doenças inflamatórias e respiratórias, que são comuns em pessoas com diabetes. O tratamento também pode colaborar na redução de alterações cardiovasculares e no retardo do envelhecimento precoce, por atuar na proteção do DNA da célula..

Além do potencial clínico, o projeto possui grande relevância científica, pois integra tecnologias ópticas avançadas com aplicações na área da saúde. O uso terapêutico da luz, tem ganhado destaque em estudos nacionais e internacionais, com resultados promissores no tratamento de diversas condições crônicas.

A pesquisa será conduzida pela pesquisadora Kellen Botelho, orientada pelo Professor Dr. Vanderlei Salvador Bagnato e co-orientada pelo pesquisador Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior na Fotodinâmica da Santa Casa de São Carlos. Os participantes selecionados serão acompanhados ao longo das sessões, com avaliações clínicas periódicas.

Os critérios para participação é voltado para pessoas diagnosticadas com diabetes tipo 2 e que possam comparecer regularmente ao instituto durante o período estipulado pela equipe de pesquisa. O tratamento é gratuito e os dados dos voluntários serão mantidos sob total sigilo, conforme normas éticas da pesquisa científica.

Para participar, os interessados devem entrar em contato com a Fotodinâmica da Santa Casa de São Carlos para obter mais informações e realizar o agendamento para a triagem de inclusão no estudo. O atendimento é feito por telefone (16) 3509-1351, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

Fontes: Prof. Vanderlei Salvador Bagnato - Coordenador do CEPOF - INCT - IFSC - USP - Grupo de Óptica; Dr. Antonio Eduardo de Aquino Junior - Pesquisador CEPOF - INCT - IFSC - USP - Grupo de Óptica; Me. Kleber Jorge Savio Chicrala - Jornalismo Científico e Difusão Científica - CEPOF - INCT - IFSC - USP - Grupo de Óptica