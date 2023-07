“Home office” - sim ou não?

O trabalho remoto, também conhecido como “home office”, tem se tornado cada vez mais comum no mundo todo, principalmente após a pandemia de COVID-19. Antes da pandemia, o trabalho remoto já era uma realidade para algumas profissões e setores, mas a sua adoção foi ampliada de forma significativa devido às medidas de distanciamento social e restrições impostas para conter a disseminação do vírus.

Durante a pandemia, a esmagadora maioria das empresas públicas e privadas adotaram o trabalho remoto como uma medida temporária para garantir a continuidade das suas atividades e proteger a saúde de seus funcionários. Esse modelo de trabalho demonstrou ser viável e eficaz em várias áreas, permitindo que as pessoas realizassem suas tarefas profissionais nas suas próprias residências.

No entanto, é importante ressaltar que a viabilidade do trabalho remoto pode variar de acordo com a natureza do trabalho e a infraestrutura disponível. Após a pandemia, nem todas as profissões e setores têm a possibilidade de adotar o trabalho remoto de forma plena e permanente, pelo que é provável que algumas empresas e profissionais optem por continuar com o trabalho remoto em certa medida, seja de forma parcial (alguns dias por semana) ou total, de acordo com a adequação às necessidades específicas de cada caso, criando-se para isso metas diárias de desempenho.

A experiência da pandemia mostrou que o trabalho remoto pode ser viável e eficiente em várias situações, oferecendo benefícios tanto para os funcionários quanto para as empresas. No entanto, é importante destacar que o futuro do “home office” dependerá de vários fatores, incluindo o setor de atuação, as necessidades específicas de cada empresa e o perfil de cada função. Algumas empresas podem optar por um modelo híbrido, combinando o trabalho remoto com o trabalho presencial em escritórios, permitindo maior flexibilidade aos funcionários. Outras podem adotar o “home office” de forma mais permanente, especialmente em funções que não requerem a presença física constante.

É provável que o modelo de trabalho remoto evolua e se adapte de acordo com as circunstâncias e as demandas do mercado de trabalho. As empresas podem investir em infraestrutura e tecnologia para melhorar a experiência do trabalho remoto, garantindo a colaboração eficiente e a comunicação entre equipes dispersas. Além disso, é possível que ocorram mudanças na legislação trabalhista para regulamentar e estabelecer direitos e obrigações claras para os trabalhadores remotos.

O autor é jornalista profissional / correspondente para a Europa pela GNS Press Association / EUCJ - European Chamber of Journalists / European News Agency) - MTB 66181/SP.

