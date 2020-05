Hoje (19) é o dia internacional do físico

Albert Einstein foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. Wikipédia - Crédito: Pixabay





A Física esteve e está presente na História da Humanidade contribuindo para a evolução do Ser Humano, e para o entendimento da natureza e do

Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato

Universo em sua plenitude.



O Diretor do Instituto de Física de São Carlos (IFSC) – Universidade de São Paulo (USP), Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato presta suas Homenagens e Reconhecimento a todos os físicos, que com dedicação e muito trabalho pela Humanidade fizeram e fazem a história da Física no Brasil e no mundo.

O Dia do Físico é celebrado anualmente em 19 de maio, e no Brasil passou a ser comemorado a partir de 2005, desde a decretação da ONU (Organização das Nações Unidas) como o Ano Internacional de Física, que homenageava o centenário do chamado “Ano Miraculoso de Einstein”.

Foi comos estudos e pesquisas dos dedicados físicos, e a missão pela educação dos professores, que as civilizações e o mundo pode desfrutar de uma série de descobertas que revolucionaram a humanidade.

Fontes: Ms. Kleber Chicrala – Jornalista e Radialista do INOF – CEPOF – IFSC – USP – Jornalismo Científico.

A Física e as pesquisas e sua importância sendo explicada ao público no canal de TV da USP de São Carlos ( CEPOF – IFSC – USP – Prove) em entrevista histórica com o vencedor do Prêmio Nobel de Física em 1997, o físico norte-americano William D. Phillips ao Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato ( CEPOF – IFSC – USP).

