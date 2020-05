Grupo de Óptica “Milton Ferreira de Souza” do Instituto de Física de São Carlos – USP: Excelência emEnsino e Pesquisa no País

O Grupo de Óptica “Milton Ferreira de Souza” desenvolve diversas atividades de pesquisa envolvendo o uso de óptica e lasers nos mais diversos campos do conhecimento humano. Em Física Atômica e Molecular, feixes de luz laser e campos magnéticos são utilizados para o aprisionamento e resfriamento de átomos. Estudos inéditos sobre colisões atômicas, espectroscopia de ultra-alta resolução, átomos de Rydberg e de Condensação de Bose-Einstein tem sido realizados. Na área de metrologia de tempo e freqüência o primeiro relógio atômico brasileiro, operando com feixe de Césio e laser diodo para preparação e análise dos átomos, foi construído. No momento um relógio do tipo chafariz ultrapreciso está sendo desenvolvido; utilizando tecnologia de radiofreqüência, estabilização de lasers e produção de átomos frios.

O Grupo de Óptica “Milton Ferreira de Souza” também desenvolve pesquisas aplicadas, para o benefício de problemas brasileiros. Na área de saúde a fotônica tem sido utilizada em várias aplicações, tais como: biomodulação de respostas celulares, processamento de materiais e tecidos biológicos e tratamento de tumores. Nesta última, a interação da luz com o agente fotossensibilizador, na presença do oxigênio, resulta na terapia fotodinâmica, uma técnica aplicada para o tratamento local do câncer. Técnicas ópticas para o diagnóstico permitem estudar diversos processos biológicos, como detecção de tumores em humanos, bem como a resposta tecidual em decorrência de diversos tratamentos. Na área de Oftalmologia dois projetos principais são desenvolvidos: topógrafo de córnea intracirúrgico e biometria com luz de baixa coerência. Além disso, o grupo desenvolve instrumentos e técnicas que utilizam modernos conceitos de óptica quântica e clássica para a construção de modernos equipamentos ópticos.

Todo financiamento e suporte financeiro das Universidades públicas vem dos contribuintes, e nada mais justo que essas verbas públicas retornem em benefício direto para a sociedade por meio de resultados diversos, ensino de qualidade e pesquisas de ponta na fronteira do conhecimento.

Um País depende de sua educação e das pesquisas desenvolvidas que produzem riquezas e tecnologias com valor agregado, inclusive para resolver os problemas sociais graves, como é o caso atual da pandemia do novo CoronaVírus – Covid 19.

Um dos inúmeros exemplos dos benefícios sociais que a Ciência produz na atualidade envolvendo a área de óptica e fotônica, seria o descontaminação de ambientes, superfícies e afins no combate ao novo CoronaVírus e outros micro organismos, e que foram motivo de matérias jornalísticas amplamente divulgadas nos meios de comunicação, resultado das pesquisas realizadas nos laboratórios do Grupo de Óptica - Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica – Instituto de Física de São Carlos – USP, dentre outras pesquisas que resultaram em soluções de problemas do nosso dia a dia. Podemos ainda destacar,o tratamento de câncer e outras enfermidades na área da saúde, inclusive na área de descontaminação de órgãos para transplantes, e na área da Física Atômica e Molecular, com reconhecimento nacional e internacional nos trabalhos científicos publicados e realizados.

Para que tudo possa ser compartilhado com as pessoas em geral, a área de divulgação científica vem trabalhando fortemente no sentido de divulgar ciência e educação, em inúmeras ações nos meios de comunicação: rádio, TV , jornais, sites , revistas , livros, exposições, projetos educativos, e uma infinidade de ações anuais e tradicionais a exemplo da “ Semana de Óptica” e da “ Exposição Técnico-Científica “, com a participação de escolas públicas/privadas e público em geral de diversas cidades.

E os trabalhos continuam, pois embora os desafios existam, a exemplo desta pandemia, a Ciência não se intimida, ou seja, a Ciência não para. Quando tudo parece estar á beira de um colapso social, historicamente vem novamente a Ciência, com a força de Deus, mostrar os caminhos para a solução e a esperança, como se estivesse dizendo: “ainda há esperança, nada acabou, vamos continuar...”.

Tratamento do câncer de pele e outros tratamentos na área da saúde com a Luz ( Laser e Led)

Física Atômica e Molecular, feixes de luz laser e campos magnéticos

Feira de Ciência e Tecnologia do CEPOF - Grupo de Óptica – IFSC –USP : Uma das ações de Divulgação da Ciência e Tecnologia – Difusão Científica





