(16) 99963-6036
domingo, 14 de dezembro de 2025
Artigos jurídicos

Fotógrafo causou prejuízos em casamento, caracterizando estelionato

14 Dez 2025 - 08h00Por Abalan Fakhouri
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Abalan Fakhouri (OAB 83256/SP) é advogado em São Carlos - Crédito: arquivo pessoalAbalan Fakhouri (OAB 83256/SP) é advogado em São Carlos - Crédito: arquivo pessoal

A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que condenou, por estelionato, fotógrafo que vendeu serviços não prestados em casamentos, obtendo vantagem ilícita de cerca de R$ 463 mil reais. A pena foi fixada em três anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 

 Segundo os autos, o réu atuava, junto a outras duas pessoas – que firmaram acordo de não persecução penal –, em empresa que oferecia serviços fotográficos e filmagens para casamentos. Mesmo após o pagamento integral dos clientes, eles não prestaram os serviços contratados em diversas cerimônias, prejudicando cerca de 60 pessoas em quatro anos.

Para o relator do recurso, desembargador Mens de Mello, ficou caracterizado o dolo eventual na conduta do réu, uma vez que ele vendia os serviços e era também o fotógrafo, atuando como peça-chave para captar clientes. “Mesmo em crise financeira e com inúmeras vítimas desatendidas pelos serviços, inclusive com parte delas sem entrega total do quanto contratado, o acusado continuou realizando as vendas, ou seja, assumiu o risco de não cumprir com a entrega do produto comercializado, não havendo que se cogitar tratar-se de simples inadimplemento contratual”, escreveu. (Fonte: TJSP).

Abalan Fakhouri é Advogado em São Carlos S.P.

 

Leia Também

Startup OptikAI de São Carlos com parceria com IFSC-USP, EMBRAPII e FAPESP criam um marco para degustação sensorial de cafés na indústria
Artigos científicos com Kleber Chicrala10h33 - 14 Dez 2025

Startup OptikAI de São Carlos com parceria com IFSC-USP, EMBRAPII e FAPESP criam um marco para degustação sensorial de cafés na indústria

“Fórum Brasil/Portugal – São Carlos (SP)” promove evento que incentiva a adoção responsável e fortalece o bem-estar animal e humano
Artigos Rui Sintra07h39 - 12 Dez 2025

“Fórum Brasil/Portugal – São Carlos (SP)” promove evento que incentiva a adoção responsável e fortalece o bem-estar animal e humano

Pensão por morte: pessoa com deficiência maior de 21 anos pode trabalhar e manter o benefício, confirma legislação
Fique ligado com Patrícia Zani18h44 - 09 Dez 2025

Pensão por morte: pessoa com deficiência maior de 21 anos pode trabalhar e manter o benefício, confirma legislação

Emissora não indenizará mulher por classificar declaração como fake news
Artigos Jurídicos Abalan Fakhouri08h00 - 07 Dez 2025

Emissora não indenizará mulher por classificar declaração como fake news

O novo projeto do CEPIX – CEPOF - IFSC/USP liderado pelo Prof. Vanderlei Bagnato terá início com a presença do Reitor da USP
Artigos científicos com Kleber Chicrala07h30 - 07 Dez 2025

O novo projeto do CEPIX – CEPOF - IFSC/USP liderado pelo Prof. Vanderlei Bagnato terá início com a presença do Reitor da USP

Últimas Notícias