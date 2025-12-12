“Fórum Brasil/Portugal – São Carlos (SP)” promove evento que incentiva a adoção responsável e fortalece o bem-estar animal e humano

Rui Sintra - Crédito: arquivo pessoal

Está já confirmado! O “Fórum Brasil/Portugal – São Carlos (SP)” prepara para março de 2026 a iniciativa “Adote com Responsabilidade: Um Encontro pela Harmonia entre PETs e Humanos”, um evento que pretende unir informação, acolhimento e convivência para transformar a relação entre tutores e seus animais. A data definitiva e o local do evento serão divulgados em breve. Mais do que uma feira de adoção, a proposta desse encontro é educar, conscientizar e apoiar tutores — atuais e futuros — na construção de uma convivência equilibrada com seus pets. O foco é a adoção responsável, entendida como um processo que começa antes da chegada do animal e continua por toda a vida dele. Os benefícios deste evento, gratuito e aberto a toda a comunidade, é orientar futuros tutores sobre os cuidados, as demandas e o compromisso envolvido na adoção, sendo que com isso se reduz abandonos, melhora a qualidade de vida dos animais e promove lares mais preparados para recebê-los. A presença, nesta iniciativa, de profissionais de comportamento animal e adestradores ajudará tutores a compreenderem melhor as necessidades de seus PET’S, prevenindo conflitos, medos, agressividade e dificuldades de socialização. Por outro lado, veterinários participarão com orientações sobre vacinação, prevenção de doenças e cuidados básicos, uma capacitação que irá contribuir para uma população animal mais saudável, diminuindo riscos sanitários e fortalecendo práticas de cuidado. O evento dará visibilidade ao trabalho de ONG’s que atuam nessa área, bem como ao Canil Municipal de São Carlos, que estarão representados no evento e que atuam no resgate e na proteção animal. A interação com o público que participará neste eventopoderá ampliar doações, voluntariado e parcerias. A manhã de atividades (que será em um sábado) proporcionará socialização entre animais e pessoas, promovendo bem-estar emocional, troca de experiências e fortalecimento da comunidade que se dedica à causa animal. Ao reunir especialistas, instituições e famílias em torno do mesmo propósito, o evento criará um ambiente de educação e sensibilização sobre responsabilidade, empatia e respeito à vida. Além de ONG’s parceiras, do Canil Municipal e de veterinários, o evento contará com a participação de comportamentalistas, adestradores e empresas do setor PET, todos unidos para promover um espaço de informação, acolhimento e interação. Será uma manhã leve, alegre e enriquecedora — ideal para quem já tem um PET ou deseja adotar. As atualizações sobre a programação serão divulgadas nos principais media da cidade e pelas redes sociais do “Fórum Brasil/Portugal - São Carlos (SP)” - Facebook, Instagram e Youtube. A participação é gratuita e aberta ao público. Para se inscrever, basta enviar para o WhatsApp (16) 98129-7026: Nome completo; Número do CPF; *E a mensagem: “Um encontro pela harmonia entre PETs e humanos – Estou interessado”. Dessa forma, oparticipante será incluído no grupo exclusivo do evento. O “Fórum Brasil/Portugal – São Carlos (SP)” foi fundado no último dia 13 de setembro e reúne personalidades de destaque da sociedade são-carlense, tendo como missão não apenas promover a troca de experiências culturais, sociais, educacionais, artísticas, acadêmicas, científicas, econômicas e de empreendedorismo, mas também consolidar-se como um espaço de diálogo permanente entre as comunidades dos dois países. A criação deste Fórum luso-brasileiro reveste-se também de especial importância diplomática, uma vez que responde aos anseios de contribuir para aproximar instituições, governos locais e a sociedade civil, ampliando as oportunidades de apoio e de desenvolvimento conjunto.

